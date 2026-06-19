Ringiovanimento cellulare, come funziona la terapia ER-100 a cui si è sottoposto il primo volontario negli Usa
Al via negli Stati Uniti i test clinici sulla terapia ER-100 per il ringiovanimento cellulare: un volontario riceve il trattamento genetico
- Negli Stati Uniti è iniziato il primo studio clinico sull'uomo della terapia ER-100, mirata al ringiovanimento cellulare per trattare patologie del nervo ottico.
- La cura sfrutta una riprogrammazione parziale basata sulle scoperte di Yamanaka, usando tre fattori genetici e escludendo il gene c-MYC per ridurre il rischio tumorale.
- La fase 1 testerà sicurezza e tollerabilità tramite iniezione oculare e un interruttore a doxiciclina, con l'obiettivo di valutare poi l'efficacia visiva.
Negli Stati Uniti un volontario ha ricevuto la terapia ER-100, inaugurando il primo studio clinico al mondo basato sul ringiovanimento cellulare parziale. Sviluppata dalla Life Biosciences di Boston, la cura punta a invertire i segni del tempo per trattare gravi patologie del nervo ottico. La biologia applicata alla longevità esce dai laboratori per diventare una realtà clinica sull’uomo.
- Che cos'è la terapia ER-100
- Ringiovanimento cellulare, come sono andati i test sugli animali
- Come proseguirà l'esperimento
Che cos’è la terapia ER-100
Come riporta Vanity Fair, il progetto di ringiovanimento cellulare poggia le sue fondamenta scientifiche sulle ricerche del biologo Shinya Yamanaka, premio Nobel nel 2006.
Lo scienziato scoprì che quattro specifici geni sono in grado di riportare le cellule adulte a uno stato embrionale.
L’uso integrale di questi elementi, però, cancella l’identità della cellula, favorendo lo sviluppo di tumori. Per superare l’ostacolo, la terapia ER-100 sfrutta una riprogrammazione parziale ideata dal genetista David Sinclair, che riavvolge l’orologio biologico senza azzerare la memoria cellulare.
Il trattamento esclude infatti il gene c-MYC, responsabile della proliferazione incontrollata, utilizzando soltanto tre dei quattro fattori originari.
L’obiettivo primario di questa tecnologia genetica non è creare un elisir di eterna giovinezza, bensì ripristinare le funzioni visive compromesse in pazienti affetti da glaucoma o da neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica, due patologie degenerative intimamente connesse all’invecchiamento dei tessuti oculari.
Ringiovanimento cellulare, come sono andati i test sugli animali
La somministrazione del farmaco avviene tramite un’iniezione diretta nell’occhio del volontario, sfruttando un vettore virale per trasportare i geni protettivi.
Una volta inseriti, i fattori restano silenti e inattivi fino a quando il paziente non assume la doxiciclina, un comune antibiotico che funge da vero e proprio interruttore molecolare.
Questa scelta strategica garantisce un elevato livello di sicurezza: in caso di reazioni avverse o effetti collaterali inattesi, i medici possono sospendere l’antibiotico per spegnere immediatamente il processo.
L’autorizzazione concessa dalla Food and Drug Administration statunitense per la fase 1 della sperimentazione è arrivata dopo ottimi riscontri ottenuti sui modelli animali.
Sarà adesso il primo test clinico a stabilire se tali benefici si replicheranno con successo anche all’interno dell’organismo umano.
Come proseguirà l’esperimento
I medici della Life Biosciences mantengono un atteggiamento di estrema cautela.
Questa prima fase clinica sul ringiovanimento cellulare coinvolgerà un gruppo ristretto di soggetti e si concentrerà esclusivamente sulla tollerabilità e sulla sicurezza biologica del protocollo terapia ER-100. Solo successivamente si valuterà l’efficacia visiva sui pazienti.
Come spiegato dall’amministratore delegato Jerry McLaughlin, l’esperimento rappresenta una svolta epocale per la medicina rigenerativa.
Se i risultati sull’occhio del primo volontario saranno positivi, la riprogrammazione epigenetica potrebbe trasformarsi in una piattaforma terapeutica globale, applicabile in futuro anche ad altri organi del corpo umano colpiti dal decadimento biologico.