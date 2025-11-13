Rinnovo carta identità per gli over 70 cancellato dal decreto Semplificazioni, ma alcune cose nono sono chiare

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Stop all’obbligo del rinnovo della carta di identità per gli over 70. La misura è contenuta all’interno del nuovo decreto Semplificazioni che approderà in Parlamento nei prossimi giorni e che punta a “rendere più semplice la vita ai cittadini”, come ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Ci sono però ancora alcuni aspetti da chiarire, dalle tempistiche all’aggiornamento dei dati, come foto e indirizzo.

Stop al rinnovo della carta d’identità per gli over 70

I cittadini italiani sono obbligati a rinnovare la propria carta di identità ogni 10 anni, ma presto per gli over 70 non sarà più così.

Una norma inserita nel decreto Semplificazioni prevede infatti che chi ha già superato i settant’anni non dovrà più rinnovare la carta d’identità.

ANSA

Lo ha annunciato, ieri, mercoledì 12 novembre, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Giornale radio.

Zangrillo, che aveva annunciato il decreto oltre un mese fa, ha detto che il provvedimento contiene una serie di norme pensate per “rendere più semplice la vita ai cittadini”.

Gli aspetti da chiarire

Il decreto Semplificazioni approderà in Parlamento nei prossimi giorni e non sappiamo quindi cosa preveda nei dettagli la norma sulla carta d’identità.

Diversi sono gli aspetti ancora da chiarire. A partire dalla durata della validità: una volta superata la soglia dei 70 anni il documento diventerà valido a tempo indeterminato oppure soltanto per un periodo più lungo?

Chi ha oggi 61 anni e ha una carta in scadenza ai 70 dovrà rinnovare di nuovo il suo documento oppure potrà ritenerlo valido?

Da chiarire anche come verrà gestito l’aggiornamento delle foto e delle informazioni relative a residenza e stato civile, che possono cambiare anche dopo i 70 anni.

Decreto Semplificazioni, novità anche sulle farmacie

La misura sul rinnovo della carta di identità per gli over 70 è solo una delle norme inserite nel nuovo decreto Semplificazioni.

All’interno del provvedimento è prevista anche una misura volta a rafforzare il ruolo delle farmacie, alle quali i cittadini potranno rivolgersi per nuovi servizi.

Stando a quanto riporta Repubblica sulla base di fonti del ministero, le farmacie potranno fornire anche dispositivi medici ed eseguire tutte le vaccinazioni previste dal piano nazionale – non solo quelle anti Covid – senza passare dall’Asl.

Inoltre in farmacia sarà possibile scegliere il medico di base e il pediatra e fare analisi “di prima istanza”.