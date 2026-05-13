Rintracciato a Milano il turista britannico a rischio Hantavirus, è in quarantena all'ospedale Sacco

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Il turista britannico considerato “contatto a rischio contagio da hantavirus” è stato rintracciato a Milano. L’uomo aveva viaggiato sul volo decollato dall’isola di Sant’Elena, dove si era fermata la crociera-focolaio Mv Hondius, per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c’era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Ora è in quarantena al Sacco. A Messina test su una turista argentina.

Rintracciato il turista a rischio

Il ministero della Salute ha spiegato che il turista è stato individuato grazie alla segnalazione dal governo britannico, con il supporto del ministero dell’Interno. È quindi stata contattata la Regione Lombardia che si è subito attivata.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell’11 maggio. Nel nosocomio, per precauzione, c’è anche un accompagnatore che viaggia con il turista.

Il ministero ha sottolineato anche che “continuerà a informare con tempestività e trasparenza sull’evolversi della situazione”.

ANSA

Test su una turista argentina

Intanto una turista argentina a Messina è stata sottoposta a un test per verificare se sia stata infettata da hantavirus.

La donna è ricoverata per una polmonite nella città siciliana ed era partita da una zona endemica il 30 aprile.

Il ministero della Salute ha comunicato che, una volta arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, la turista è andata a Messina dove è stata ricoverata.

Il campione relativo alla donna è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.

I casi sospetti in Italia

Sono saliti a sei i casi sospetti di Hantavirus in Italia. Ai due marittimi, la donna di Firenze e l’uomo sudafricano, si aggiungono il turista britannico e l’argentina.

Nel frattempo il caso del 25enne calabrese in quarantena è approdato oggi allo Spallanzani, ma soltanto attraverso i campioni biologici che saranno analizzati dai laboratori dell’istituto romano. Per il marittimo, dopo che in un primo momento si era parlato di un possibile trasferimento del giovane nella Capitale, è arrivata la precisazione: il ragazzo resterà dove si trova. E a Roma arriveranno esclusivamente i materiali necessari per verificare l’eventuale positività all’hantavirus.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei sospetti contagi, accanto al caso calabrese, l’attenzione si concentra anche sugli altri contatti considerati a rischio. Il paziente sudafricano tenuto in isolamento fiduciario in Veneto è risultato negativo al test per l’hantavirus, fatto sempre dall’Istituto Spallanzani.

Sotto osservazione resta invece il marittimo di Torre del Greco, anche lui in quarantena fiduciaria dopo il viaggio sullo stesso aereo. La Asl Napoli 3 Sud fa sapere che il giovane “sta bene e non presenta sintomi riconducibili all’hantavirus”. I controlli vengono effettuati quotidianamente, ma al momento non è stato disposto alcun tampone dalle autorità nazionali perché il quadro clinico non desterebbe preoccupazione.