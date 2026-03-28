Rinvenuti in un lago di Castelguglielmo vicino Rovigo i cadaveri di una donna e di un bimbo, il giallo

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Macabra scoperta a Castelguglielmo, vicino Rovigo, dove un laghetto artificiale ha restituito i corpi senza vita di una donna e di un bambino di circa un anno. Secondo le prime indiscrezioni i vigili del fuoco avrebbero già riportato i cadaveri a riva. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente al gesto estremo. Per il momento le vittime non sono state identificate, dunque non è possibile stabilire se si tratti di madre e figlio.

Una donna e un bimbo trovati morti un lago

Le informazioni sono ancora in divenire. Nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo i vigili del fuoco hanno estratto da un laghetto artificiale di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, i corpi di una donna e di un bambino. L’età del piccolo è stimata ad un anno, secondo l’edizione locale del Corriere della sera.

Come anticipato, per il momento non è dato conoscere l’identità dei due cadaveri né lo stato di decomposizione in cui sono stati trovati.

ANSA

Il laghetto si trova a ridosso della statale 434 che taglia in due lo specchio d’acqua e passa nei pressi di una zona industriale. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno riportato i corpi in superficie, il personale del 118 e il medico legale hanno confermato il decesso della donna e del piccolo. Secondo una prima ispezione, sui cadaveri non sarebbero presenti segni di violenza.

Le prime indiscrezioni

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal Resto del Carlino e Repubblica: la donna avrebbe un’età compresa tra i 35 e i 40 anni mentre il piccolo, come già detto, avrebbe appena un anno.

Accanto al luogo del ritrovamento, inoltre, sarebbe stato trovato un passeggino. Oltre all’identità delle due vittime, resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un omicidio. Il Carlino scrive che la donna e il bambino avrebbero lineamenti asiatici.

Le indagini nel laghetto e nei dintorni

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo del ritrovamento è arrivato anche l’elicottero del nucleo sommozzatori per ispezionare lo specchio d’acqua. In questo modo si cerca di escludere la presenza di altri cadaveri.

Anche i carabinieri hanno raggiunto il laghetto di Castelguglielmo. Come riporta il Carlino, non si esclude che la donna, nel tentativo di avvicinarsi all’acqua del laghetto con il piccolo tra le sue braccia, sia scivolata nel fango che circonda l’area, formatosi a causa delle abbondanti piogge di questi giorni.