Rio Frejus esonda a Bardonecchia, paese investito dalla piena e allerta massima per il maltempo

A Bardonecchia torna la paura: il rio Frejus è esondato lunedì 30 giugno, in pieno centro, investendo la cittadina dell’Alta Valsusa con una piena improvvisa. La situazione, a quasi due anni dalla drammatica alluvione del 2023, è di nuovo critica. Il Comune ha lanciato l’allerta massima: divieti di uscita, strade impraticabili e autostrade chiuse.

Rio Frejus esonda a Bardonecchia

Come riporta Ansa, l’esondazione del rio Frejus a Bardonecchia ha reso impossibile il transito nel centro cittadino, colpendo duramente via Einaudi e passeggiata Donatori di Sangue.

La sindaca Chiara Rossetti ha invitato residenti e turisti a non uscire di casa, non usare l’auto e tenersi lontani dai ponti. L’evento è avvenuto sotto un violento nubifragio che ha gonfiato il torrente fino a farlo tracimare.

ANSA

Vigili del fuoco nel fango a Bardonecchia nel 2023

La pioggia battente ha causato anche allagamenti lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, chiusa in entrambe le direzioni all’altezza degli svincoli per la località turistica.

Centro storico allagato e famiglie evacuate a Bardonecchia

La situazione nel centro di Bardonecchia è drammatica. Numerosi video mostrano le strade trasformate in torrenti. Alcuni residenti sono rimasti bloccati nei piani bassi delle abitazioni, mentre decine di bambini dei centri estivi sono stati messi in salvo al palazzetto dello sport, diventato punto di raccolta.

I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo una famiglia con un bambino. Una decina di persone risultavano isolate fino al tardo pomeriggio. In via Susa, quattro cittadini sono stati evacuati e affidati ai soccorsi sanitari.

Autostrade chiuse e zone rosse: la città si blinda per sicurezza

Oltre al centro urbano, anche le principali arterie di collegamento sono state colpite. Oltre alla A32, è stata interrotta anche la statale 335.

Il Comune ha attivato un numero di emergenza e ha istituito una zona rossa lungo il torrente, vietando l’accesso a ponti e aree critiche.

Tutti i principali ponti sul rio Frejus e sul torrente Merdovine sono stati chiusi al transito. La circolazione è permessa solo ai mezzi di soccorso, mentre forze dell’ordine e tecnici Anas lavorano per il ripristino.

Rio Frejus, due anni dopo l’alluvione il maltempo torna a colpire

Era il 13 agosto 2023 quando Bardonecchia fu travolta da una violenta alluvione causata proprio dal rio Frejus. Oggi, a quasi due anni di distanza, le immagini si ripetono: acqua nera, detriti, cittadini in fuga.

L’instabilità idrogeologica dell’area resta una minaccia costante, acuita dai fenomeni meteo estremi che stanno colpendo il Nord Italia.