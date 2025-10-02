Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per tentata truffa a Riolo Terme, dove un uomo di 37 anni è stato identificato come presunto autore di un raggiro ai danni di un’anziana. L’episodio si è verificato a metà luglio, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per avvocato, chiedendo 750 euro in contanti per risarcire un presunto incidente stradale del figlio. Il tentativo di truffa è stato però sventato grazie alla presenza del figlio stesso, che ha smascherato il malvivente.

Le indagini dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via dopo che la vittima e il figlio si sono recati immediatamente presso la Stazione di Riolo Terme per denunciare l’accaduto. I militari hanno avviato una serie di accertamenti, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina e incrociando i dati raccolti con quelli provenienti dalle banche dati delle forze dell’ordine. Questo meticoloso lavoro investigativo ha permesso di risalire all’identità del presunto autore della tentata truffa, un uomo di 37 anni residente fuori regione e già noto alle autorità per precedenti giudiziari.

La dinamica della tentata truffa: il finto avvocato e il tentativo fallito

L’episodio ha avuto inizio a metà luglio, quando la vittima, un’anziana residente a Riolo Terme, ha ricevuto una telefonata sul proprio numero di casa. Dall’altra parte della cornetta, un uomo si è presentato come avvocato, sostenendo che il figlio della donna fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e che fosse necessario versare 750 euro in contanti per risarcire i danni. Il truffatore ha quindi annunciato che sarebbe passato personalmente a ritirare la somma nel giro di poco tempo.

Il piano, tuttavia, non è andato a buon fine. Il malvivente non si è accorto che il figlio della vittima si trovava in casa e ha assistito a tutta la conversazione. Quando il presunto avvocato si è presentato all’abitazione per riscuotere il denaro, si è trovato di fronte proprio il figlio della donna, che lo ha immediatamente smascherato e costretto alla fuga.

La pronta reazione della vittima e del figlio

Non appena il truffatore si è dato alla fuga, la donna e il figlio hanno deciso di non perdere tempo e si sono recati subito presso la Stazione dei Carabinieri di Riolo Terme per sporgere denuncia. La tempestività della segnalazione ha permesso ai militari di attivarsi rapidamente e di avviare le indagini necessarie per risalire all’identità del responsabile.

Le indagini: telecamere e banche dati

Gli investigatori hanno svolto un lavoro accurato, visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e incrociando i dati raccolti con quelli già in possesso delle forze dell’ordine. Grazie a questa attività, è stato possibile identificare il presunto autore della tentata truffa come un uomo di 37 anni, residente fuori regione e già noto per precedenti reati.

La denuncia e la presunzione di innocenza

L’uomo è stato quindi denunciato per tentata truffa alla locale Autorità Giudiziaria. Come sottolineato dai Carabinieri, si applica il principio della presunzione di innocenza: la colpevolezza della persona sottoposta a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

