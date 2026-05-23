Ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026? Spettro Ebola per il Congo che è a rischio, africani in "isolamento"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha spinto l’Oms a dichiarare l’emergenza globale, mettendo a rischio la partecipazione della nazionale africana ai Mondiali. La squadra è stata isolata in una bolla sanitaria in Belgio per rispettare la quarantena di 21 giorni richiesta dagli Stati Uniti. Le severe restrizioni sui viaggi mantengono aperta l’ipotesi di un clamoroso ripescaggio per l’Italia.

Ebola, restrizioni per i Mondiali del Congo

L’epidemia di Ebola, legata al raro ceppo Bundibugyo che ha colpito la Repubblica Democratica del Congo, ha spinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a innalzare il livello di rischio per la salute pubblica da “alto” a “molto alto”.

La diffusione del virus ha imposto la cancellazione del ritiro della nazionale di calcio a Kinshasa, costringendo la squadra a un periodo di autoisolamento di 21 giorni in Belgio prima di poter viaggiare verso gli Stati Uniti.

ANSA

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti hanno vietato l’ingresso ai cittadini non statunitensi transitati in Congo, Uganda o Sud Sudan nelle tre settimane precedenti. Il direttore esecutivo della Task Force della Casa Bianca per i Mondiali, Andrew Giuliani, ha chiarito a Espn che la squadra rischia l’esclusione dal torneo se la “bolla” sanitaria venisse compromessa da soggetti sintomatici.

Il possibile ripescaggio dell’Italia

Nel Paese africano si registrano ufficialmente 82 casi confermati e sette decessi, ma le stime dell’Imperial College London indicano oltre mille contagi reali, a fronte di circa 750 casi sospetti e 177 morti non ancora accertate.

L’infettivologa Chiara Montaldo, direttrice medica di Medici Senza Frontiere Italia, ha espresso forte preoccupazione per la rarità del virus e per il conflitto cronico nel nord-est del Paese, che ostacola l’accesso alle cure.

Questa emergenza ha sollevato ipotesi su una possibile rinuncia o esclusione della selezione africana, uno scenario che, secondo le ricostruzioni di alcuni media speranzosi, potrebbe riaprire le speranze di un clamoroso ripescaggio per la Nazionale italiana.

La posizione della Fifa

La federazione internazionale del calcio ha comunicato che sta monitorando attentamente il focolaio in stretta collaborazione con i governi di Stati Uniti, Messico e Canada.

Il portavoce della federazione congolese, Jerry Kalemo, ha confermato che i calciatori convocati e il commissario tecnico Sébastien Desabre risiedono stabilmente all’estero, prevalentemente in Francia e in Inghilterra, e non sono stati toccati dalle restrizioni dirette non essendo rientrati in patria.

Nonostante l’annullamento della fase di preparazione a Kinshasa, le amichevoli previste in Europa contro la Danimarca a Liegi il 3 giugno e contro il Cile in Spagna il 9 giugno sono state confermate, mentre il trasferimento a Houston resta programmato per l’11 giugno in vista dell’esordio ufficiale contro il Portogallo.