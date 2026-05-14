Ripescaggio Italia ai Mondiali 2026, l'Iran non ha ancora i visti Usa: il nodo delle impronte digitali

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A meno di un mese dall’inizio dei mondiali di calcio, i calciatori della nazionale dell’Iran non hanno ancora ricevuto i visti per viaggiare negli Stati Uniti, dove giocheranno le partite della prima fase, quella a gironi. Il governo iraniano starebbe avendo problemi a registrare le impronte digitali dei giocatori, procedura che dovrebbe svolgersi ad Ankara, in Turchia, ma che non è ancora avvenuta. Nonostante ciò, continua a non esserci quasi nessuna possibilità di ripescaggio per la nazionale italiana.

I calciatori dell’Iran non hanno ancora i visti per gli Usa

Mercoledì 13 maggio, in Iran, si è tenuta una cerimonia per la partenza della nazionale del Paese verso gli Stati Uniti, dove giocherà i mondiali di calcio, tra meno di un mese. I calciatori, però, non sono ancora partiti.

Ci sarebbero infatti seri problemi nel rilascio dei visti per gli Usa, dove la nazionale ha la sua base e dove giocherà le partite del suo girone. Tra Iran e Stati Uniti non esistono rapporti diplomatici dal 1980, subito dopo la rivoluzione che ha portato alla nascita della Repubblica islamica.

ANSA

Lo scorso 28 febbraio, inoltre, gli Usa hanno attaccato, insieme a Israele, l’Iran, e al momento il conflitto è in pausa grazie a un cessate il fuoco.

“Domani o dopodomani avremo un incontro decisivo con la Fifa. Devono darci delle garanzie, perché la questione dei visti non è ancora stata risolta”, ha dichiarato giovedì il presidente della federazione, Mehdi Taj.

La questione delle impronte digitali

Al momento mancherebbe un passaggio fondamentale per il rilascio dei visti ai giocatori iraniani. Sarebbe infatti necessario fornire agli Stati Uniti le loro impronte digitali.

Normalmente, un’operazione del genere potrebbe svolgersi in un’ambasciata, ma gli Usa non hanno nessuna ambasciata nel paese da più di 45 anni. La nazionale dovrebbe viaggiare fino ad Ankara, in Turchia, per questa procedura.

Al momento, lamenta la federazione iraniana, non ci sarebbe però stata nessuna comunicazione a riguardo da parte degli Stati Uniti.

Perché l’Italia non sarà ripescata

I rapporti conflittuali tra Iran e Usa hanno fatto ipotizzare che la nazionale iraniana avrebbe potuto essere esclusa dai Mondiali di calcio, che si giocano in Canada, Messico e, appunto Stati Uniti.

Alcuni commentatori hanno anche ipotizzato che, in caso di esclusione dell’Iran, sarebbe stato possibile un ripescaggio dell’Italia, che ha fallito per la terza volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali.

Il sistema di qualificazioni ai mondiali è, però, a confederazioni. L’Iran fa parte di quella asiatica quindi, anche se non dovesse andare ai mondiali, sarebbe sostituito da un’altra nazionale asiatica, probabilmente gli Emirati Arabi Uniti.

Il ranking Fifa dell’Italia, che è la nazionale più in alto in questa particolare classifica a non essersi qualificata per i Mondiali, non ha alcun peso sulla decisione.