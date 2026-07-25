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Un cittadino straniero è destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a seguito di ripetute condotte moleste e violente segnalate dai residenti di un condominio di Firenze. Il provvedimento è stato adottato dopo una serie di interventi della Polizia di Stato e un’approfondita istruttoria da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura. L’uomo, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, è stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato nella giornata di ieri.

L’espulsione dopo le confdotte moleste a Firenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di espellere il cittadino straniero è maturata dopo numerosi interventi effettuati negli ultimi due mesi presso il condominio di via Fabiani a Firenze.

Le segnalazioni sono partite dagli stessi residenti, esasperati dalle condotte moleste e violente dell’uomo domiciliato nello stabile.

L’attività dell’Ufficio Immigrazione

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze ha avviato un’approfondita attività di indagine per valutare la situazione. L’uomo, in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, è stato sottoposto a un procedimento di revoca del titolo.

La motivazione principale è stata la “manifesta pericolosità sociale”, emersa dai numerosi interventi della Polizia e dalle condotte tenute durante tali episodi.

Revoca del permesso e rimpatrio

Al termine di una lunga istruttoria, il cittadino straniero è stato rintracciato nella giornata di ieri dalle Volanti di via Zara.

Gli agenti hanno notificato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, motivato dalle reiterate condotte moleste e violente. Contestualmente, sono state avviate le procedure previste dalla legge per l’espulsione dal territorio nazionale.

L’esecuzione dell’espulsione

Il decreto di espulsione è stato emesso e l’uomo è stato immediatamente accompagnato alla frontiera dal personale della Questura fiorentina.

L’operazione si è conclusa nella giornata di ieri con il rimpatrio del soggetto, ponendo così fine a una situazione che aveva generato forte preoccupazione tra i residenti del condominio di via Fabiani a Firenze.

IPA