Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino di 28 anni è stato fermato e trasferito in carcere. Il soggetto è accusato di scippi e rapine ai danni di donne sole. L’uomo è stato individuato grazie alle indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano dopo che due episodi distinti sono stati accertati tra il 16 e il 18 ottobre scorsi.

Donne derubate a Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’attività investigativa è partita dalle denunce di due donne che, pur non conoscendosi, hanno fornito descrizioni molto simili dell’aggressore.

Le vittime, una ultraottantenne e una trentenne, sono state entrambe avvicinate alle spalle mentre camminavano per strada. L’uomo, in sella a una vistosa bicicletta arancione, ha tentato in un caso il furto e nell’altro ha portato a termine una rapina strappando le collane d’oro dal collo delle donne.

Il modus operandi del rapinatore

L’indagato si muoveva come un vero e proprio predatore seriale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro il sospettato agiva sempre con lo stesso schema: si avvicinava alle vittime alle spalle, approfittando della sorpresa, e con un gesto rapido strappava le collane d’oro per poi darsi alla fuga pedalando sulla sua mountain bike arancione.

Le testimonianze delle vittime hanno permesso di delineare un identikit preciso: un uomo nordafricano, vestito di scuro, con un borsello chiaro e la caratteristica bicicletta.

L’analisi delle immagini e l’individuazione

Gli investigatori hanno analizzato attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove sono avvenuti i reati. Le immagini hanno confermato che l’autore dei due episodi era la stessa persona.

Il monitoraggio costante del territorio ha consentito agli agenti di rintracciare il sospettato proprio nelle aree adiacenti ai luoghi dei crimini.

L’arresto e la custodia cautelare

L’uomo è stato fermato inizialmente per un precedente ordine di carcerazione pendente per altra causa. La sua posizione si è aggravata in modo definitivo dopo il riconoscimento fotografico da parte delle vittime.

L’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Milano, è stata notificata presso la Casa Circondariale di Mantova, dove il cittadino marocchino si trovava già detenuto.

Grazie a un lavoro investigativo accurato e alla tempestiva raccolta delle testimonianze, la Polizia di Stato è riuscita a identificare e fermare il presunto responsabile di due gravi episodi di scippo e rapina avvenuti a Milano nel mese di ottobre. L’uomo, già detenuto per altri motivi, dovrà ora rispondere delle nuove accuse davanti all’autorità giudiziaria.

IPA