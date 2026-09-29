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Due uomini sono stati raggiunti da provvedimenti restrittivi nell’ambito di un’indagine per estorsione aggravata e continuata a Matera. Le misure cautelari sono state disposte dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, a seguito delle denunce di due vittime che hanno riferito di ripetute richieste di denaro accompagnate da minacce.

Le indagini a Matera

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna il personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, appartenente alle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Matera, ha dato esecuzione a due distinte ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari.

I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di due uomini, rispettivamente di 40 anni e 42 anni, indagati per due ipotesi di estorsione aggravata e continuata, contestate in concorso.

Per il primo indagato, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per il secondo è stata applicata la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata, ritenuta idonea a tutelare la collettività e, al contempo, a garantire le esigenze di cura dell’indagato.

Le denunce delle vittime e la ricostruzione dei fatti

L’inchiesta ha preso avvio dalle denunce di due persone che hanno raccontato di essere state sottoposte, in momenti e con modalità differenti, a ripetute richieste di denaro accompagnate da minacce. I due indagati avrebbero agito talvolta insieme e talvolta separatamente, imponendo alle vittime la consegna di somme di denaro e, in alcuni casi, anche l’acquisto e la cessione di beni.

La prima vicenda riguarda un uomo ultrasessantacinquenne e la sua famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti si sarebbero verificati a Matera tra il settembre 2024 e l’agosto 2025.

In questo periodo, i due indagati avrebbero avanzato reiterate pretese economiche, minacciando ritorsioni fisiche contro la persona offesa e i suoi familiari. In alcuni episodi sarebbero stati mostrati un coltellino e una pistola; quest’ultima, secondo la contestazione, sarebbe stata utilizzata anche per esplodere un colpo in aria a scopo intimidatorio. Per rafforzare la pressione, sarebbe stato evocato il nome di un sedicente «don Vittorio», presentato come figura capace di intervenire contro la vittima.

Le modalità delle richieste estorsive

Le richieste avrebbero costretto l’uomo a consegnare contanti, effettuare bonifici bancari, emettere un assegno di 4.600 euro e acquistare gioielli, attrezzi da lavoro e altri beni poi consegnati agli indagati. Il profitto complessivo riferito a questa vicenda è stato stimato, nel capo d’incolpazione provvisoria, in circa 200.000 euro. Questa cifra è oggetto di accertamento e non coincide con la somma dei soli trasferimenti bancari indicati negli atti. Alcuni versamenti risultano accompagnati da causali formalmente riconducibili a prestiti o pagamenti, ma secondo l’ipotesi investigativa sarebbero invece collegati alle richieste estorsive.

La seconda vicenda riguarda un altro uomo, che ha riferito di richieste di denaro e di minacce risalenti, per alcuni episodi, agli anni precedenti e riprese con il coinvolgimento di entrambi gli indagati dal settembre 2024. In occasione di incontri presso il suo studio, i due avrebbero insistito per ottenere denaro, prospettando conseguenze in caso di rifiuto. La persona offesa avrebbe consegnato, tra l’altro, 1.000 euro nel settembre 2024 e, alcune settimane dopo, un’ulteriore somma di 290 euro. Le successive interlocuzioni, protrattesi sino al marzo 2025, avrebbero incluso nuove pretese economiche e iniziative volte a verificare se l’uomo si fosse rivolto alle forze dell’ordine.

Le indagini e gli elementi raccolti

Le indagini, condotte congiuntamente da personale della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei Carabinieri sotto il coordinamento della Procura, si sono avvalse delle dichiarazioni delle persone offese e dei loro familiari, dell’esame di messaggi e conversazioni, di registrazioni e intercettazioni, nonché di accertamenti bancari. Il GIP ha ritenuto che questi elementi delineino, allo stato, un quadro di gravità indiziaria in ordine alle ipotesi di estorsione aggravata contestate a entrambi gli indagati.

Per il destinatario degli arresti domiciliari, il giudice ha ravvisato esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione delle condotte e di interferenza con le fonti di prova. Quanto al secondo indagato, il GIP ha valutato che le sue condizioni psichiche e il giudizio di pericolosità sociale rendessero necessaria la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata.

Le indagini proseguiranno per accertare la reale entità dei profitti illeciti e per verificare ulteriori responsabilità. La Procura della Repubblica di Matera continuerà a coordinare le attività investigative, mentre le forze dell’ordine restano impegnate nel contrasto ai reati di estorsione e nella tutela delle vittime.

IPA