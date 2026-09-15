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Due persone sono state denunciate per truffa aggravata ai danni di anziane nei comuni di Alatri e Veroli (Frosinone), a seguito di indagini condotte dai Carabinieri. Gli episodi, avvenuti tra febbraio e marzo, sono stati ricostruiti grazie all’analisi di filmati di videosorveglianza e tabulati telefonici. I presunti responsabili, un 35enne della provincia di Napoli e un 19enne egiziano domiciliato a Napoli, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Frosinone. Le indagini sono state avviate dopo le denunce presentate dalle vittime, entrambe donne anziane, raggirate con i noti schemi del “falso carabiniere” e del “falso nipote”.

Le indagini sulle truffe tra Alatri e Veroli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di prevenzione e repressione delle truffe ai danni di persone vulnerabili è stata intensificata dalla Compagnia di Alatri.

I militari delle Stazioni di Alatri e Veroli (Frosinone) hanno portato a termine articolate indagini che hanno permesso di individuare i presunti autori di due episodi distinti di truffa aggravata. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di contrastare con efficacia i reati predatori che colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

Il primo caso: la truffa del falso carabiniere ad Alatri

Il primo episodio risale al mese di febbraio e ha coinvolto una 79enne residente ad Alatri. La donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è finto appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Con la scusa di presunti problemi legali a carico di un familiare, il truffatore ha convinto la vittima a consegnare denaro contante e gioielli in oro. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Alatri è stato immediato, dopo la denuncia della donna. L’analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata ha consentito di ricostruire i movimenti del malvivente, che si era recato sul posto a bordo di un’auto a noleggio. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di un 35enne originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine.

Il secondo episodio: la truffa del falso nipote a Veroli

Poco dopo, nel mese di marzo, un’altra anziana, una 88enne vedova residente a Veroli, è stata vittima di un raggiro secondo il consolidato schema del “falso nipote”. In questo caso, il truffatore ha richiesto con urgenza la consegna di oggetti preziosi, sostenendo che fossero necessari per fronteggiare una presunta emergenza economica.

I Carabinieri della Stazione di Veroli hanno avviato le indagini dopo la denuncia della donna. Attraverso l’incrocio dei dati dei tabulati telefonici e la visione delle immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto autore: un 19enne di origine egiziana, domiciliato nel capoluogo campano e già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini e il deferimento alla Procura

Entrambi i casi sono stati seguiti con attenzione dai Carabinieri, che hanno utilizzato strumenti tecnologici e metodi investigativi tradizionali per risalire ai responsabili.

I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Al momento, sono soltanto indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

IPA