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Un arresto nei confronti di un 46enne a Porto Garibaldi (Ferrara) per una grave vicenda di violenza domestica ai danni dei propri genitori anziani: questo il provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria, adottato per porre fine a una situazione di abusi e minacce che si protraeva dal 2024. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione locale, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere.

Maltrattamenti a Porto Garibaldi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è arrivato al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Ferrara.

Gli accertamenti dei militari della caserma di via Bonnet hanno portato alla luce un quadro di profonda sofferenza psicologica e fisica vissuta dagli anziani genitori del 46enne. L’uomo, spesso in stato di alterazione per abuso di alcol e stupefacenti, aveva reso la convivenza un vero e proprio incubo, caratterizzato da insulti, minacce di morte e aggressioni fisiche.

Un inferno quotidiano per i genitori

Le indagini hanno documentato come la situazione domestica fosse degenerata nel corso del 2024. In più occasioni, l’indagato aveva impedito alla madre l’accesso alla cucina, arrivando a chiudere a chiave le stanze per isolarla nel soggiorno.

Gli episodi di violenza fisica sono culminati in vere e proprie aggressioni, che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Le misure cautelari e le violazioni

In seguito ai primi episodi, l’uomo era già stato sottoposto a una misura di allontanamento e al divieto di avvicinamento ai genitori, con l’obbligo di presentarsi regolarmente presso la Stazione dei Carabinieri di Porto Garibaldi.

Tuttavia, il 46enne ha sistematicamente violato i provvedimenti imposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, è stato accertato che si è avvicinato all’abitazione dei genitori per oltre 60 volte in un solo mese, ignorando le restrizioni e dimostrando una totale incapacità di autocontrollo.

L’aggravamento della misura e l’arresto

La reiterazione delle condotte e la mancata osservanza dell’obbligo di firma hanno portato la Procura di Ferrara a richiedere un aggravamento della misura cautelare.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ferrara, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria estense.

IPA