Il Questore di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di un trentenne italiano accusato di violenza domestica nei confronti della compagna, anche alla presenza dei figli minori. La misura è stata adottata dopo che sono stati segnalati episodi di aggressione e comportamenti violenti all’interno delle mura domestiche.

Il provvedimento del Questore di Ancona

Il Questore di Ancona ha deciso di intervenire con un ammonimento formale nei confronti dell’uomo, a seguito di una serie di episodi che hanno destato particolare preoccupazione per la sicurezza della donna e dei figli minori. Il provvedimento è stato notificato dopo che le autorità hanno raccolto elementi sufficienti a qualificare la condotta come violenza domestica.

Nel dettaglio, la Polizia di Stato ha ricostruito almeno due episodi distinti in cui il trentenne si è reso protagonista di comportamenti aggressivi. In una circostanza, dopo un diverbio, l’uomo ha causato alcuni graffi sull’avambraccio della compagna e rossore sul collo, per poi lanciare un bicchiere di vetro contro il muro e mettere a soqquadro l’appartamento. In un altro episodio, dopo aver sferrato un pugno contro la porta della cucina, ha nuovamente messo a soqquadro l’abitazione e compiuto atti autolesionistici. In entrambe le occasioni si è reso necessario l’intervento delle forze di polizia e del personale sanitario.

La misura di prevenzione e le sue conseguenze

Il Questore Capocasa ha ritenuto che i fatti segnalati rientrassero pienamente nella definizione di violenza domestica, adottando così una misura di prevenzione nei confronti dell’uomo. L’ammonimento rappresenta un invito formale a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal ripetere simili comportamenti in futuro.

La notifica del provvedimento è stata accompagnata da un chiaro avvertimento: se il destinatario dovesse reiterare le condotte vessatorie, la condotta diverrebbe perseguibile d’ufficio dalle forze dell’ordine, senza necessità di una querela specifica da parte della persona offesa.

