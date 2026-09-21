Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane, accusato di violenza domestica nei confronti della nonna convivente, è stato destinatario di una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento, disposto dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Teramo, è stato attuato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di lunedì, a seguito di ripetuti episodi di comportamenti vessatori e lesioni.

I fatti a Teramo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato di Teramo, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla nonna del giovane, esasperata dai continui episodi di violenza domestica e comportamenti vessatori che avevano reso insostenibile la convivenza familiare.

La donna, infatti, ha riferito di essere stata vittima di ripetute ingiurie e prevaricazioni, culminate in una lite durante la quale il nipote le ha provocato lesioni a un braccio.

Il provvedimento cautelare

Alla luce della situazione, la Squadra Mobile, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, ha ritenuto necessario intervenire tempestivamente per tutelare l’incolumità della parte offesa.

È stata quindi eseguita l’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinamento alla nonna e ai luoghi da lei frequentati. Per garantire il rispetto delle prescrizioni, al giovane è stato applicato anche il braccialetto elettronico.

La posizione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di violenza domestica e di genere, invitando chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi alle forze dell’ordine.

In caso di emergenza, è possibile contattare il numero 112 oppure utilizzare l’app YouPol per segnalare fatti di violenza in modo rapido e sicuro.

IPA