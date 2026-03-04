Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di veicoli industriali, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale nelle province di Pescara e Teramo coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. L’azione, conclusa venerdì 20 febbraio, ha portato all’arresto di 3 persone accusate di aver costituito un sodalizio criminale dedito ai furti di autocarri e macchine operatrici di ingente valore economico.

L’operazione tra Pescara e Teramo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una lunga e articolata attività investigativa condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria delle Sezioni di Polizia Stradale di Pescara e Teramo, insieme al Compartimento di L’Aquila.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, hanno permesso di individuare e smantellare un gruppo criminale specializzato nei furti di veicoli industriali.

Il modus operandi della banda

Le indagini hanno rivelato che il sodalizio criminale era composto da più soggetti che agivano con ruoli ben definiti. I malviventi prendevano di mira autocarri, escavatori e bobcat sottraendoli principalmente all’interno di cantieri stradali, edili e presso attività commerciali nelle province di Pescara e Teramo.

I mezzi, dopo essere stati rubati, venivano trasportati e nascosti nelle campagne del Comune di Silvi (TE), dove rimanevano occultati in attesa di essere trasferiti fuori dalla regione Abruzzo e ceduti ai ricettatori.

Trasferimenti e copertura: il ruolo dell’auto staffetta

Per evitare i controlli delle forze dell’ordine durante il trasferimento dei veicoli rubati, la banda utilizzava un sistema ben organizzato: i mezzi industriali venivano caricati su autocarri noleggiati, preceduti da un’autovettura “staffetta” guidata dai tre malviventi.

Il compito della staffetta era quello di monitorare la strada e avvisare i complici in caso di posti di blocco o controlli, garantendo così una copertura efficace durante gli spostamenti.

Recupero dei mezzi e arresti

Seguendo attentamente gli spostamenti dell’auto staffetta gli investigatori sono riusciti a ricostruire la rete dei furti e a recuperare tutti i veicoli industriali sottratti. I mezzi sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.

L’attività investigativa ha inoltre consentito di identificare i 3 soggetti responsabili, destinatari delle misure cautelari: 2 ordinanze di custodia in carcere e un’altra misura cautelare. Le ordinanze sono state eseguite sia in provincia di Teramo che fuori regione, poiché uno dei tre indagati si era trasferito in Toscana.

Un’operazione che ha colpito al cuore il traffico di veicoli industriali

L’operazione della Polizia Stradale ha rappresentato un duro colpo per il traffico illecito di veicoli industriali nelle province abruzzesi. Il recupero dei mezzi e l’arresto dei responsabili hanno permesso di restituire sicurezza agli operatori del settore e di interrompere una catena di furti che aveva destato preoccupazione tra le imprese locali.

L’attività investigativa, condotta con metodi tradizionali e tecnologie di tracciamento, ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la magistratura.

La conclusione dell’operazione, avvenuta il 20 febbraio, ha visto la collaborazione tra le forze di polizia di Pescara, Teramo e L’Aquila sotto il coordinamento della Procura di Teramo.

IPA