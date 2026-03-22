Riportare in sala I pugni in tasca di Bellocchio, intervista ai distributori Cat People e Cinematocco

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A sessant’anni dalla sua uscita, I pugni in tasca di Marco Bellocchio torna in sala dal 23 marzo grazie al lavoro congiunto di Cat People e Cinematocco. Non una semplice operazione celebrativa, ma un progetto che nasce dall’incontro tra una giovane distribuzione indipendente e una realtà associativa impegnata a ripensare il rapporto tra cinema, territorio e pubblico. Cat People, fondata da Raffaele Petrini e Alessandro Tavola, negli ultimi anni si è distinta per un approccio personale alla distribuzione: riportare in sala film del passato lavorando sulla loro unicità e costruendo attorno a ogni uscita un contesto nuovo, capace di dialogare con il pubblico contemporaneo. Cinematocco, guidata tra gli altri da Marta Braga, opera invece come un hub culturale che unisce formazione, progettazione e collaborazioni con l’industria, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alle dinamiche di fruizione. Dall’incontro tra queste due esperienze nasce un’operazione che guarda al presente più che al passato: riportare un film come I pugni in tasca in sala significa rimettere al centro il gesto stesso dell’andare al cinema, trasformando la visione in un evento condiviso e, per molti spettatori, completamente nuovo.

I pugni in tasca: perché riportarlo in sala oggi?

Alessandro Tavola: “La riproposizione in sala de I pugni in tasca oggi ha diverse motivazioni, alcune di carattere storico già ampiamente analizzate. Tuttavia, l’aspetto per noi più rilevante riguarda il contenuto umano del film. Colpisce in particolare osservare come una certa forma di rabbia giovanile, cieca e accompagnata da un desiderio di fuga quasi incontenibile, priva di una motivazione razionale e piuttosto radicata in una dimensione fisica e istintiva, sia oggi identica a quella di allora. L’elemento più significativo risiede proprio in questo: il movimento interiore rappresentato nel film, questa rabbia autodistruttiva tipicamente adolescenziale, riesce a parlare al pubblico contemporaneo esattamente come sessant’anni fa. Mantiene la stessa efficacia in contesti diversi, tanto urbani quanto montani. È proprio questa universalità, profondamente legata alla natura umana, a renderlo ancora così attuale”.

Esiste il rischio che qualcuno possa interpretare questa operazione come costruita, quasi commerciale, figlia della partecipazione in concorso a Berlino di Rosebush Pruning, remake del film di Bellocchio. Come nasce realmente l’idea?

Marta Braga: “Cinematocco ha già una storia di collaborazione con Marco Bellocchio e con la sua società, Kavac Film. Esiste anche un legame personale, poiché Bobbio è il luogo in cui sono cresciuta professionalmente. In una prima fase, in modo informale, Simone Gattoni ci ha proposto di sviluppare questo progetto. L’idea era affidare il sessantesimo anniversario del film a una realtà più piccola, capace di lavorare con maggiore cura e con una strategia mirata, anziché a un distributore più strutturato. Noi eravamo già in contatto con i ragazzi di Cat People, anche come spettatori, e apprezziamo molto il loro lavoro. Da qui è nata la proposta di coinvolgerli in un’operazione di riedizione che richiede un approccio specifico. Dopo l’approvazione di Simone Gattoni, a novembre si è svolto un incontro in cui abbiamo presentato il progetto a Marco Bellocchio. Bellocchio dimostra ancora oggi una grande energia e una forte volontà di seguire i propri lavori anche dal punto di vista creativo. Tiene molto a questo film, quindi il suo coinvolgimento è stato fondamentale”.

In parole semplici, cos’è Cinematocco?

Marta Braga: “Cinematocco è un’associazione nata con l’obiettivo di decentralizzare il lavoro cinematografico professionale. L’intento è portare anche in una città di provincia come Parma, che vanta una tradizione cinematografica significativa, un nucleo solido: un vero e proprio hub attorno al quale possano gravitare giovani professionisti del settore. Proveniamo da sette anni di esperienza nelle grandi produzioni. A un certo punto abbiamo scelto di cambiare direzione e trasferirci in provincia. L’associazione si propone inoltre di supportare piccole realtà distributive ed esercenti nel proporre in sala contenuti e modalità di fruizione capaci di risultare attrattive per un pubblico giovane”.

E Cat People? Anche il nome incuriosisce: da dove nasce?

Raffaele Petrini: “Il nome richiama anche una certa affinità personale, ma nasce soprattutto da riferimenti culturali precisi: Jacques Tourneur, Paul Schrader, David Bowie e Giorgio Moroder rappresentano per noi punti di riferimento importanti. Cat People nasce tre anni fa con il desiderio di portare al cinema opere che amiamo, adottando però modalità completamente diverse rispetto a quelle tradizionali. L’obiettivo è lavorare sui film per inserirli in un contesto contemporaneo, più vicino a un pubblico giovane. Attualmente stiamo riportando in sala I pugni in tasca, un film a cui siamo molto legati, distribuendolo in oltre 60 sale a partire dal 23 marzo. Attorno a questa uscita stiamo costruendo un percorso articolato”.

Avete portato in sala titoli molto diversi tra loro, tra riscoperte e film più recenti. Come selezionate le opere?

Raffaele Petrini: “Esiste certamente una componente di gusto personale, mio e di Alessandro. Naturalmente non proponiamo esclusivamente film che incontrano il nostro gusto, altrimenti l’operazione sarebbe poco sostenibile. Cerchiamo però opere che rientrino nella nostra sensibilità e sulle quali sia possibile intervenire in modo personale, apportando un contributo riconoscibile. A una prima impressione possono sembrare molto diverse tra loro, ma nella nostra visione esiste sempre un filo conduttore”.

Alessandro Tavola: “L’approccio è in gran parte istintivo. Se si provasse a renderlo più oggettivo, direi che cerchiamo opere caratterizzate da una forte unicità. Non ci interessa il fascino nostalgico, ad esempio quello associato ai film degli anni Settanta, percepiti come appartenenti a un’epoca quasi irreale, quanto piuttosto la loro capacità di restare unici anche dopo decenni. Per esempio: perché oggi uno spettatore dovrebbe vedere Profondo rosso, dopo le migliaia di thriller usciti successivamente? Perché contiene elementi costruiti in modo così peculiare da renderlo irripetibile: può essere imitato, ma non replicato. Questo è il filo conduttore. Anche partendo da un approccio istintivo, a posteriori si può leggere come un lavoro sulla forma, sul modo in cui le storie vengono raccontate. Abbiamo inoltre osservato un aspetto significativo: spesso il pubblico che assiste a queste proiezioni è nuovo, non necessariamente composto da spettatori che tornano a rivedere film già conosciuti. Per una persona di venti o venticinque anni, un film di cinquanta o sessant’anni fa è, di fatto, un’opera inedita. Il pubblico giovane è anche meno vincolato da certe barriere stilistiche, come il bianco e nero, che per altri possono rappresentare un limite. Per loro non costituisce un ostacolo. In questo senso, queste opere tornano a essere nuove”.

Quindi, anche se si tratta di film già visti da alcuni spettatori, per molti rappresentano una prima esperienza in sala. Esiste anche una componente emotiva legata a tutto questo, al fatto di vedere certe opere sul grande schermo?

Alessandro Tavola: “Sì, senza dubbio. Il termine ‘romanticismo’ ricorre spesso in questi giorni, perché è alla base di questa operazione. È un’esperienza significativa sia per chi rivede il film, sia per chi lo scopre per la prima volta in sala. Il cinema resta un luogo simbolico, profondamente diverso dalla visione domestica, che è certamente più comoda. L’idea è proprio questa: il valore dell’evento, della dimensione fisica. Il fatto di spostarsi, entrare in uno spazio dedicato, legarsi a un momento preciso. Esiste una componente legata all’evento, a un tempo condiviso e in qualche modo irripetibile”.

Esiste anche una dimensione sociale, quasi sociologica. Come se andare al cinema riguardasse una forma di relazione, non soltanto la visione del film.

Alessandro Tavola: “Certamente. Viene in mente un paragone semplice: andare al ristorante. Il ristorante non è strettamente necessario. Si potrebbe mangiare a casa, così come si potrebbe guardare un film su un computer o su un televisore. Ma andare al cinema, come andare al ristorante, significa partecipare a un rito, a un evento. Anche se si fruisce di qualcosa che potrebbe essere replicato in ambito domestico, il contesto ne modifica completamente la percezione. Si tratta di un’esperienza fisicamente diversa. Muoversi, uscire, entrare in un luogo, condividere un tempo con altre persone: tutti questi elementi contribuiscono a definire l’esperienza. La differenza, in termini molto diretti, è quella tra un’esperienza condivisa e una individuale: cambia radicalmente il modo in cui viene vissuta”.

Come riuscite a mantenere un equilibrio tra la dimensione artistica e la necessità di sostenibilità economica?

Alessandro Tavola: “L’attività di distribuzione è stata anche una scelta pragmatica: rappresentava il punto di accesso più praticabile all’interno della filiera cinematografica. Realizzare film o gestire sale comporta una complessità molto maggiore. La distribuzione, invece, risultava più accessibile, e in effetti si è rivelata tale. Rimane comunque un’attività impegnativa, ma sostenibile perché gestibile da due persone, almeno per quanto riguarda le funzioni principali. Una struttura più ampia probabilmente non sarebbe altrettanto sostenibile. Gli aspetti creativi restano concentrati su di noi, mentre per il resto lavoriamo attraverso collaborazioni. Oltre a quella con Cinematocco, abbiamo collaborato con Cecchi Gori, Minerva e altri partner. Questo approccio consente di concentrarsi su ciò che riteniamo essenziale: la relazione e la comunicazione con il pubblico”.

E, per quanto riguarda Cinematocco? Come riuscite a sostenere economicamente il vostro modello?

Marta Braga: “Nella sua forma attuale, un’associazione come la nostra non è economicamente autosufficiente. Lorenzo Nicolino, il mio socio, e io ci siamo avvicinati all’associazionismo quasi per caso, ma abbiamo scoperto che questa forma giuridica offre grande libertà: consente di sviluppare attività diverse senza vincoli rigidi legati a codici Ateco o logiche strettamente industriali. Cinematocco rimane molto attiva. In questo periodo, ad esempio, Parma è Capitale europea dei giovani e coordiniamo la programmazione culturale. Proprio perché l’associazione da sola non è sostenibile, stiamo lavorando alla creazione di una società di distribuzione, con un focus specifico sugli esordi italiani. Dal punto di vista economico, finora la soluzione è stata sviluppare collaborazioni con aziende. Operiamo anche in ambito corporate, attivando partnership, e stiamo seguendo questa strada anche per questo progetto. Non è ancora presente uno sponsor finanziario diretto, ma è stata avviata una collaborazione con Bagai, una realtà di Piacenza specializzata nella produzione di cioccolato artigianale ‘bean to bar’. Saranno realizzate sei varianti di tavolette ispirate al film, con grafiche e citazioni dedicate, distribuite online e nelle sale aderenti. L’obiettivo è valorizzare economicamente il film attraverso modalità diversificate, offrendo al pubblico un’esperienza più ampia e coinvolgente”.

Vi siete sempre sentiti capiti?

Marta Braga: “Mi viene da sorridere, perché qualche anno fa siamo stati intervistati in un programma di Radio 24 intitolato Non mi capisci. Quindi sì, la risposta è affermativa: esiste una forma di incomprensione generazionale. Ritengo sia necessario adottare un approccio strategico. Occorre saper sfruttare i momenti e le condizioni in cui è possibile valorizzare, per così dire, l’appartenenza a una categoria fragile. Questa definizione sintetizza bene la situazione. Ad esempio, in questo periodo stiamo ottenendo maggiore spazio decisionale e visibilità per i giovani grazie al fatto che la città ha ricevuto un riconoscimento importante. Allo stesso modo, l’associazione con il nome di Marco Bellocchio contribuisce a rafforzare la nostra credibilità. Per Cinematocco, che ha una storia meno consolidata rispetto a Cat People, avere accanto una figura così autorevole rappresenta una sorta di garanzia che consente, nelle occasioni successive, di ottenere maggiore ascolto e incidere più efficacemente”.

Possiamo definire il vostro un manifesto artistico o economico? Come lo descrivereste?

Alessandro Tavola: “Si può definire in entrambi i modi, anche se le etichette hanno un valore relativo: ciò che conta è la sostanza. Non si tratta tanto di un problema di incomprensione da parte degli adulti, quanto piuttosto di una distanza rispetto a chi non vive pienamente il presente. Quello che facciamo esiste da pochi anni e, oggettivamente, non sarebbe stato possibile prima della pandemia: mancavano le tecnologie, le opportunità e la velocità necessaria. Esiste quindi uno scarto tra modelli passati e trasformazioni contemporanee. Occorre però essere consapevoli che, con il tempo, anche noi potremmo trovarci nella stessa condizione: ciò che oggi funziona potrebbe diventare obsoleto nel giro di pochi anni. Il punto centrale è restare aderenti al presente. Un aspetto positivo del presente è, almeno in teoria, una maggiore parità tra i diversi attori della filiera: pubblico, produzione, distribuzione ed esercizio dovrebbero appartenere allo stesso sistema. Nella pratica, però, restano spesso ambiti separati, ed è un limite significativo. Sarebbe auspicabile una circolazione più aperta, in cui il pubblico abbia un ruolo attivo e gli altri soggetti siano in ascolto. Tutti dovrebbero condividere lo stesso linguaggio e lo stesso spazio, senza gerarchie rigide, schiavi e padroni. Ognuno dovrebbe contribuire con la propria funzione a un obiettivo comune: dare vita ai film, indipendentemente dalla loro epoca”.

Chi sono i padroni?

Alessandro Tavola: “La questione si può rovesciare: chi sono gli schiavi? Le dinamiche di potere esistono nella misura in cui vengono riconosciute e legittimate. Si acquisisce una posizione dominante quando qualcuno, anche inconsapevolmente, la concede. È un meccanismo che si ritrova anche in altri ambiti: spesso le gerarchie nascono proprio da questa dinamica. Alla base resta sempre una questione di responsabilità individuale e di equilibrio tra le parti”.

Qual è la difficoltà principale quando decidete di portare un film in sala?

Alessandro Tavola: “Paradossalmente, il problema principale non è l’eccesso di burocrazia, ma la sua assenza. La difficoltà maggiore consiste nell’individuare i detentori dei diritti. Non esiste un database aggiornato e obbligatorio che indichi con chiarezza a chi appartengano. L’ostacolo principale è quindi la mancanza di una struttura informativa adeguata. Esistono film, anche rilevanti, per i quali sono noti i diritti televisivi o home video, ma non quelli relativi alla distribuzione in sala. Questo complica notevolmente il lavoro. Un ulteriore limite riguarda i materiali promozionali. In alcuni casi, soprattutto per film statunitensi, non è possibile crearne di nuovi: si è vincolati all’uso di quelli originali, che possono essere adattati ma non modificati. Per questo motivo molte riedizioni risultano poco efficaci sul piano comunicativo: non si tratta di una scelta, ma di un vincolo. Lo stesso vale per le locandine storiche, per le quali spesso non è chiaro a chi appartengano i diritti. All’epoca non venivano specificati nei contratti, perché considerati materiali destinati a un uso temporaneo. Oggi l’interesse è tornato, ma la situazione giuridica resta incerta. Per noi è essenziale poter intervenire sui materiali, perché l’intero progetto si sviluppa attorno a questo aspetto. In caso contrario, si tratterebbe di una semplice riedizione standard: film, locandina, comunicato, programmazione. Oggi le riedizioni sono numerose, ed è un segnale positivo. Proprio per questo, la differenza sta nel modo in cui si comunica e si costruisce il rapporto con il pubblico. Questo rappresenta il nostro spazio di libertà. È anche la parte più stimolante, oltre che necessaria: consente di rinnovare la percezione dei film, evitando formule ormai svuotate di significato. Preferiamo adottare linguaggi e immagini differenti, anche con una componente ironica. Molte idee nascono in modo spontaneo e non sempre è possibile svilupparle tutte per mancanza di tempo. L’obiettivo resta coinvolgere il pubblico e le sale, rendendo l’esperienza il più possibile condivisa. Anche nei materiali grafici cerchiamo soluzioni che parlino direttamente alle persone e favoriscano un legame immediato. In ultima analisi, è il pubblico a determinare il successo: è chi acquista il biglietto a decidere”.

Ci sono titoli che avreste voluto portare in sala e non siete riusciti a proporre?

Alessandro Tavola: “Molti. Alcuni per le difficoltà legate all’individuazione dei diritti, altri per vincoli burocratici, altri ancora perché nel frattempo sono stati distribuiti da altri operatori. In questi casi abbiamo assistito alle proiezioni come spettatori, con piacere. È giusto così: ciò che conta è che i film arrivino al pubblico. Quando un’operazione funziona, come nel caso di Mamma, ho perso l’aereo, che ha ottenuto risultati molto significativi, è motivo di soddisfazione. Talvolta si tenta di replicare quel successo con titoli simili, ma senza lo stesso esito, proprio perché ogni film possiede una propria specificità. Questo vale sia per le opere più popolari sia per quelle meno convenzionali. L’importante è che il pubblico continui a frequentare le sale e a scoprire ‘nuovi’ film”.

Quando e in che modo è nato il vostro amore per il cinema?

Alessandro Tavola: “Sul ‘quando’ è difficile essere precisi: direi fin da subito, senza un momento definito. Più che al cinema in senso stretto, devo molto alla televisione, in particolare a quella degli anni Novanta, che trasmetteva prevalentemente film. È stato determinante anche avere una televisione personale: potevo vedere qualsiasi contenuto, e infatti guardavo di tutto. La consapevolezza di questa passione è arrivata però più tardi, quando ho conosciuto Raffaele. È stata la prima occasione in cui ho iniziato a confrontarmi sul cinema con qualcuno in modo affine al mio. Non ne parlavo molto, ma già conoscere figure come compositori, direttori della fotografia o registi, in un’epoca precedente a internet, rappresentava qualcosa di insolito. Ho capito davvero cosa significasse questa passione nel momento in cui ho iniziato a condividere pensieri che fino ad allora non avevo mai espresso. E quella persona era Raffaele. Per il resto, si tratta di un legame viscerale, quasi infantile, che nasce dalla forma. Gli appassionati più intellettuali si riconoscono facilmente: spesso scoprono il cinema in adolescenza come strumento per elaborare riflessioni complesse. Nel nostro caso, invece, il rapporto è più istintivo”.

Raffaele Petrini: “Anche la mia formazione è legata alla televisione degli anni Ottanta e Novanta: molto cinema, soprattutto italiano, dalle commedie ai film con Villaggio o diretti da Neri Parenti. Se devo individuare un momento preciso, risale ai cinque anni, quando vidi Dick Tracy di Warren Beatty. Quel film ebbe un impatto fortissimo. I colori, la dimensione visiva, quell’esperienza immersiva che solo il cinema può offrire: anche da bambino percepivo di trovarmi di fronte a qualcosa di unico. Quella sensazione è rimasta nel tempo”.

Marta Braga: “A essere sincera, quando mi confronto con Alessandro, Raffaele o anche con Lorenzo, mi sento una cinefila meno ‘specialistica’. Mi manca quella componente più tecnica e appassionata nei dettagli, che considero comunque un grande valore. Il mio legame con il cinema è molto forte, ma si è sviluppato in modo diverso, attraverso tre fasi. Ho sempre pensato che ciò che si ama profondamente non debba necessariamente diventare un lavoro, per evitare di comprometterne il valore personale. Nel mio caso, il rapporto con il cinema è più riflessivo, meno impulsivo. La prima fase è legata all’infanzia: il rapporto con mio padre non era semplice, ma il cinema rappresentava un momento condiviso. Andare in sala insieme è un ricordo molto importante. La seconda fase coincide con l’adolescenza, quando è nato il desiderio di scrivere di cinema. Durante le scuole medie e il liceo ho partecipato, tramite la scuola, alla giuria del Premio David Giovani, e per un periodo ho potuto vedere molti film che normalmente un’adolescente non avrebbe occasione di conoscere. La terza fase è arrivata con la prima esperienza su un set. In quel momento ho capito di voler lavorare nel cinema in modo concreto: non era più sufficiente guardarlo o raccontarlo. Da lì il passaggio alla produzione e, più recentemente, alla distribuzione. Credo che sia possibile attraversare più percorsi professionali nel corso della vita. Sono anche convinta che il cinema debba essere considerato un’industria: un approccio strutturato può favorire sia la qualità sia la creatività, aspetto che in Italia spesso manca. Ciò che invece non condivido è l’eccessiva frammentazione dei ruoli. L’aspetto più interessante del cinema è poterlo vivere in tutte le sue fasi. Oggi, lavorando anche nella distribuzione, sto scoprendo una dimensione nuova, particolarmente stimolante. Sul set, infatti, il lavoro si conclude con la fine delle riprese, mentre il percorso del film prosegue altrove. Seguire l’intero ciclo di vita di un’opera offre un’esperienza completa. Ed è forse l’aspetto più significativo: attraversare tutte le fasi, anche solo una volta”.