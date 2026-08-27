Riposto, l'ultimo messaggio che Noemi Impellizzeri avrebbe mandato all'amico indagato: "Mi disse che mi amava"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’amico di Noemi Impellizzeri, ora indagato per omicidio colposo dalla Procura di Catania, ha rivelato in televisione che in uno degli ultimi messaggi ricevuti dalla 34enne morta a Riposto ci sarebbe stata una dichiarazione d’amore. “Mi disse che mi amava“, ha riferito l’uomo alle telecamere di Verità Nascoste – Il Diario dopo i funerali della donna. Ciò sarebbe avvenuto mentre lui le avrebbe proposto un maggiore distacco perché nel paese le persone avrebbero pensato che tra i due vi fosse una relazione.

Noemi Impellizzeri “mi disse che mi amava”, gli ultimi messaggi

Tony, l’uomo di Giarre (Catania) ora indagato per omicidio colposo nell’inchiesta della Procura di Catania sul giallo di Riposto, nel pomeriggio di giovedì 27 agosto si è ripresentato di fronte alle telecamere di Verità Nascoste – Il Diario per ribadire la sua versione dei fatti. Non solo.

Al microfono dell’inviata Carmen La Gatta, l’indagato ha svelato gli ultimi messaggi ricevuti da Noemi Impellizzeri prima che la donna interrompesse le comunicazioni.

Alla corrispondente, Tony ha spiegato che tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto avrebbe litigato con Noemi perché a lei avrebbe proposto di “prendere un po’ le distanze”, perché la loro frequentazione avrebbe alimentato voci tra i residenti di Riposto convinti che tra loro vi fosse una relazione.

Noemi si sarebbe dimostrata dispiaciuta. “A casa c’erano delle gelosie con mia moglie che sapeva che stavo tutto il giorno in compagnia di questa ragazza”, ma la 34enne “mi disse che ero una persona importante, mi disse che mi amava”.

Perché non si è allarmato durante la videochiamata

Come ha già riferito, alle 4:30 di venerdì 21 Noemi Impellizzeri lo avrebbe videochiamato e durante la conversazione gli avrebbe mostrato la corda che intendeva usare per togliersi la vita. Dallo studio di Milo Infante, Tony viene incalzato sul motivo per cui non si sarebbe allarmato una volta appreso che la donna manifestava la volontà di suicidarsi.

L’indagato precisa che Noemi parlava “con serenità e freddezza” e che altre volte avrebbe parlato di suicidio. “Pensavo che fosse l’ennesima volta”, riferisce. Per questo motivo non avrebbe preso l’iniziativa di andare a soccorrerla, convinto che quello della donna fosse soltanto uno sfogo e non il presagio di una reale tragedia.

Il giallo di Riposto

Intervistato da La Sicilia il 27 agosto, l’indagato ha parlato di messaggi che dimostrerebbero che quello di Noemi Impellizzeri fosse un suicidio. Un parere diverso è arrivato dalle prime indiscrezioni sull’autopsia: la 34enne sarebbe stata agonizzante mentre nella sua abitazione divampavano le fiamme.

Il suo telefono è ora nelle mani degli inquirenti. Ai carabinieri, l’indagato ha riferito che quando ha scoperto il corpo di Noemi, alle 2 della mattina di domenica 23 agosto, nell’abitazione non c’era alcun principio di incendio. Secondo la famiglia, in ogni caso, la 34enne sarebbe stata uccisa.