Ripristinati i servizi Microsoft dopo il down, smentito l'attacco hacker che ha provocato il blackout

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Microsoft è stato ripristinato. Dopo il blackout informatico globale, che ha toccato oltre 70 Paesi e interrotto servizi ad aziende, istituzioni pubbliche e utenti privati, arriva l’annuncio: c’è il completo ripristino. La società ha rassicurato gli utenti di Outlook, Teams e Copilot, invitando a provare a fare l’accesso, che non dovrebbe presentare ulteriori difficoltà. Smentito l’attacco hacker: era un problema di server.

Microsoft ripristina i servizi

Microsoft torna a funzionare. Lo ha annunciato tramite la BBC con un comunicato ufficiale. La società è riuscita a completare il ripristino di tutti i servizi dopo il blackout informatico globale che ha provocato disagi e danni in oltre 70 Paesi.

Nelle prime ore della giornata è arrivata la comunicazione ufficiale sulla chiusura degli interventi necessari a risolvere il problema alla base dell’interruzione. Nessun attacco hacker, ma problemi ai server.

Microsoft ha rassicurato gli utenti di Outlook, Teams e Copilot che non avrebbero più dovuto riscontrare difficoltà di accesso. Il gruppo si è inoltre detto “profondamente rammaricato” per i disagi subiti dai clienti e dai partner.

La causa del blackout

I servizi di Microsoft sono completamente ripristinati, ma soprattutto non sembrano essere dipesi da agenti esterni.

La causa del problema infatti è stata attribuita a un errore di configurazione dell’infrastruttura di rete emerso a seguito di un recente aggiornamento delle capacità dei server.

Nessun attacco hacker, solo un problema ai server che Microsoft ha spiegato. La BBC infatti ha raccontato di aver riattivato le funzionalità in modo graduale per verificare la stabilità dell’infrastruttura a ogni fase ed evitare sovraccarichi causati dall’enorme mole di dati in coda, confermando poi il ritorno all’operatività su tutte le reti.

Danni fino a mezzo miliardo

Stima difficile, forse impossibile, quella dei danni causati dal blackout più lungo mai registrato da Microsoft. Per due giorni i disservizi su email, messaggistica e diversi altri servizi in oltre 70 Paesi potrebbero aver causato fino a mezzo miliardo di dollari di danni.

Il disservizio ha colpito la produttività di moltissime aziende, inficiando gli strumenti utilizzati da oltre 450 milioni di utenti commerciali nel mondo. Un incidente che ha innescato un effetto domino, costringendo i team a riorganizzarsi e a tornare anche a procedure analogiche per garantire una continuità operativa.

Un esempio può essere il Regno Unito, dove il servizio sanitario nazionale ha dovuto riprogrammare gli interventi chirurgici e recuperare i registri cartacei. In Giappone il ministro delle Finanze ha dovuto affiggere avvisi di carta sui muri per informare i giornalisti sugli appuntamenti previsti.

Ma i disagi sono molto più ampi e colpiscono anche i mercati finanziari. Comunque Microsoft dovrebbe riuscire a gestire la situazione, perché si stimano costi tra 100 e 400 milioni di dollari in rimborsi. Una cifra pesante, ma comunque un dettaglio rispetto ai 92 miliardi di dollari di ricavi incassati dall’azienda nel solo ultimo trimestre.