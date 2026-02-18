Risarcimento alla ong Sea Watch, furia di Meloni contro in giudici per la "decisione che lascia senza parole"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una decisione “che lascia senza parole”. Così Giorgia Meloni ha definito quanto stabilito dal tribunale di Palermo. La ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato italiano per oltre 76mila euro. In un video sui social la premier ha commentato la vicenda attaccando la magistratura: “Ma il suo compito è quello di far rispettare la legge o è quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”, ha detto furiosa la presidente del Consiglio.

Lo Stato italiano deve risarcire Sea Watch

La vicenda del risarcimento è stata riassunta e commentata da Giorgia Meloni sui suoi canali social.

La premier ha definito quella dei giudici una decisione che “lascia letteralmente senza parole”.

“Hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76mila euro, sempre degli italiani, la ong proprietaria della nave”.

Giorgia Meloni furiosa contro i giudici

La decisione della magistratura, ha detto la presidente del Consiglio, è stata commentata “felicemente dalla ong che dichiara testualmente: il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile“.

Giorgia Meloni si è domandata: “Ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o è quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”.

Poi ha aggiunto: “L’altra domanda che mi faccio è: qual è il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde? Che non è consentito al governo provare a contrastare l’immigrazione irregolare di massa, che una parte politicizzata della magistratura è pronta a mettersi di traverso?”, ha spiegato.

La vicenda di Carola Rackete nel 2019

La vicenda della Sea Watch è stata riassunta dalla stessa Meloni nel video: “Vi ricordate Carola Rackete che nel 2019 speronò una motovedetta della guardia di finanza per portare con la nave che comandava degli immigrati irregolari in Italia?”.

“Non solo all’epoca la Racket è stata assolta, perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell’immigrazione illegale di massa, ma oggi i giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole“, ha attaccato, riferendosi al risarcimento da 76 mila euro, che ha definito “soldi degli italiani”.

“Noi faremo del nostro meglio per far rispettare regole e le leggi dello Stato italiano e faremo tutti quello che serve per proteggere i confini e la sicurezza dei cittadini”, ha concluso.

Il commento di Salvini

Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Salvini, che all’epoca dei fatti era ministri dell’Interno.

“Cari italiani, dovete pagare 76 mila euro (dei vostri soldi!) alla ONG Sea Watch, quella di Carola Rackete”, ha scritto in un post.

Poi Salvini ha aggiunto, come la Meloni, un attacco alla magistratura: “Lo ha deciso il Tribunale di Palermo. Vi pare normale? Come diceva il grande Gino Bartali, “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”! Il 22-23 marzo si va a votare SÌ per cambiare questa giustizia”.