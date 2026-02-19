Risarcimento Sea Watch, giudice contro Giorgia Meloni per la "reazione aggressiva" della premier

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuova disputa tra Governo e magistratura. In pieno clima referendum, Giorgia Meloni ha aperto un altro fronte contro i giudici con una serie di video lanciati sui social in cui ha contestato alcune sentenze in tema di immigrazione. Nell’ultimo, la premier ha commentato la condanna nei confronti dello Stato di risarcimento alla Sea Watch per il sequestro dell’imbarcazione capitanata da Carola Rackete, nel 2019. Un premio “a chi non rispetta la legge” secondo la presidente del Consiglio, a cui ha deciso di rispondere il presidente del tribunale di Palermo, Piergiorgio Morsonini.

Il risarcimento a Sea Watch

Nel video pubblicato sui suoi profili social, Meloni ha ricordato l’episodio di 7 anni fa nel porto di Lampedusa, quando, dopo essere costretta a rimanere in mare per quasi due settimane con 53 migranti a bordo, l’imbarcazione Sea Watch 3 speronò una motovedetta della Guardia di finanza, per forzare il blocco deciso dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini.

La comandante fu arrestata, ma rilasciata subito dopo e in seguito prosciolta dalle accuse, mentre la barca rimase sequestrata per 5 mesi. Un fermo ritenuto illegittimo dal tribunale di Palermo, che ha dunque disposto il pagamento di 76mila euro di danni in favore della ong tedesca.

Il video di Giorgia Meloni

Una decisione che “lascia letteralmente senza parole”, secondo Giorgia Meloni, che ha riportato anche la soddisfazione di Sea Watch, per la quale “il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile”

“Ma il suo compito è quello di far rispettare la legge o è quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?” è la domanda della presidente del Consiglio, che si chiede anche quale sia “il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde? Che non è consentito al governo provare a contrastare l’immigrazione irregolare di massa, che una parte politicizzata della magistratura è pronta a mettersi di traverso?”.

La risposta del presidente del tribunale di Palermo

Tutte accuse a cui ha tenuto a rispondere il presidente del tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosoni: “Vorrei esprimermi innanzitutto sul tema centrale di questa sentenza, una sentenza che non riguarda alcuna valutazione di carattere politico né interviene su scelte di indirizzo in materia di immigrazione e sicurezza. È una questione squisitamente tecnica di tutela del patrimonio sulla quale la destinazione e l’utilizzo della nave non hanno alcuna rilevanza” ha spiegato attraverso un’intervista al Corriere della Sera.

Il magistrato, a capo del tribunale che ha emesso la sentenza di risarcimento, ha precisato inoltre che “la questione dello speronamento da parte della Sea Watch della motovedetta della Guardia di Finanza non ha nulla a che vedere con la pronuncia del tribunale di Palermo”.

“L’esercizio del diritto di critica si esprime evidenziando la contraddittorietà di passaggi della motivazione dei provvedimenti o segnalando la violazione di norme specifiche richiamate dal giudice – ha aggiunto – Non mi pare che sulla sentenza oggetto delle invettive sia avvenuto questo. Non credo che etichettare il giudice come non imparziale solo sulla base di un dispositivo non gradito o magari neppure conosciuto sia esercizio del diritto di critica”.

Secondo quanto affermato al Corriere da Morosini “mi pare che le reazioni siano figlie del clima di tensione che sta maturando con la campagna referendaria. Mi chiedo se le dichiarazioni aggressive aiutino i cittadini a comprendere il merito della riforma su cui si dovranno pronunciare”