Riscaldamento a legna con stufa e camino vietato in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Norme e divieti potrebbero portare a un autunno e un inverno un po’ più freddo nelle case di alcune Regioni d’Italia. A essere frenato, infatti, è l’utilizzo del riscaldamento a legna con stufa e camino, con alcune restrizioni che porteranno di fatto al divieto di accensione da ottobre ad aprile per cercare di diminuire quanto più possibile l’impatto ambientale della combustione della legna. Chi verrà colto sul fatto rischia multe che possono arrivare fino a diverse migliaia di euro.

Riscaldamento a legna con stufa e camino vietati, il motivo

Il divieto di accensione di stufe e camini tra ottobre e aprile non deriva da una scelta casuale, ma dalle direttive europee sulla tutela della qualità dell’aria. La 2008/50/CE e la 2004/107/CE, recepite in Italia con il Decreto Legislativo n. 155/2010, affida alle Regioni il compito di adottare misure concrete per contenere la concentrazione di polveri sottili (PM10) e agenti nocivi nell’atmosfera, intervenendo in settori chiave come trasporti, agricoltura, industria e riscaldamento domestico.

Non esiste una legge nazionale, va detto, e le regole variano da territorio a territorio tramite i Piani di Tutela della Qualità dell’Aria. Le restrizioni si applicano prevalentemente nei mesi più freddi, tra ottobre e aprile, quando le condizioni meteorologiche sfavoriscono la dispersione degli inquinanti.

La mancata osservanza di queste disposizioni può comportare, come detto, sanzioni amministrative rilevanti.

Quali impianti sono coinvolti

Non tutti gli impianti domestici, però, subiscono le stesse restrizioni.

Il divieto colpisce in primis i camini a legna tradizionali, sia aperti sia schermati, considerati obsoleti e altamente inquinanti per via delle elevate emissioni prodotte durante la combustione. I camini non alimentati a legna, come quelli elettrici, a bioetanolo o a gas, invece non rientrano generalmente nei divieti, purché conformi e installati correttamente.

Anche le stufe a pellet possono essere soggette a limitazioni basate sulla classe di certificazione ambientale espressa in stelle (da 1 a 5): nei periodi critici è spesso consentito l’uso esclusivo di impianti dotati di una classificazione minima, come 3 o 4 stelle, mentre quelli inferiori subiscono blocchi temporanei.

In alcune aree, chi utilizza un impianto a biomassa come unica fonte di riscaldamento dell’abitazione è tenuto a registrarlo su appositi portali regionali dedicati al monitoraggio delle emissioni.

In quali Regioni è vietato accendere camini e stufe a legno

Le Regioni che attualmente prevedono limitazioni o divieti specifici sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna.

In Piemonte la materia è regolamentata da diversi provvedimenti regionali, che introducono restrizioni legate alla classe ambientale degli impianti e ai periodi dell’anno.

In Lombardia le limitazioni derivano dalla Legge Regionale n. 24/2006, che disciplina la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.

In Veneto il riferimento normativo principale è la Deliberazione Regionale n. 836/2017, che stabilisce criteri e restrizioni sull’utilizzo degli impianti a biomassa.

Le limitazioni in Toscana sono previste dalla Delibera n. 222/2023, con disposizioni specifiche per alcune tipologie di impianti.

Infine in Emilia Romagna le restrizioni sono contenute nella Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 152/2024, che disciplina gli interventi per la qualità dell’aria.

Previste multe e sanzioni salate

Chi verrà colto in flagrante, rischia multe salatissime.

I controlli vengono effettuati soprattutto nei periodi di maggiore criticità per la qualità dell’aria, e in alcune aree possono esserci verifiche mirate durante le fasi di allerta smog. L’importo delle sanzioni varia in base alla Regione e alla gravità dell’infrazione e può arrivare a diverse migliaia di euro.