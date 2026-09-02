Riscaldamento globale, per l'Onu "inevitabile superare aumenti di 1,5 gradi": quali rischi per il pianeta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Undici anni dopo l’Accordo di Parigi sul clima, nel report Limiting the overshoot, l’ONU ammette esplicitamente che il mondo supererà gli 1,5 °C di riscaldamento in più rispetto ai livelli preindustriali. Il rapporto è firmato dai più stimati climatologi al mondo e avverte che c’è bisogno di mettere in campo azioni concrete per limitare i danni. In ogni caso, avvertono, neanche un’azione decisa e immediata “potrà ripristinare il mondo come lo conoscevamo in tempo”.



ONU: “Inevitabile superare gli 1,5 gradi”

L’ultimo report ONU, dal titolo Limiting the overshoot, è un grido firmato da oltre 50 tra i più stimati climatologi al mondo. È una lettura tragica del quadro climatico globale non solo di oggi, ma di quello che ci aspetta in futuro.

Per l’ONU il punto di non ritorno è stato superato e sarà inevitabile il superamento degli 1,5 °C di riscaldamento in più rispetto ai livelli preindustriali. Il caldo torrido dell’estate 2026, gli incendi e le inondazioni mortali, spiega il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, sono solo l’incipit di quello che ci aspetta.

I toni sono quelli della sconfitta, perché neanche con un’azione decisa e immediata si potrebbe riportare il pianeta alla condizione precedente a questa escalation. Secondo gli scienziati molti ghiacciai del pianeta, fonti d’acqua fondamentali per le comunità montane, si scioglieranno per sempre. Molte specie si estingueranno e non potranno essere riportate in vita, mentre gli ecosistemi danneggiati non si riprenderanno mai.

Quali rischi per il pianeta

Lo sapevamo già. Quando nel 2015 si firmarono gli storici Accordi di Parigi, sullo sfondo c’era lo spettro del superamento degli 1,5 °C in più rispetto ai livelli preindustriali. Tante relazioni avevano immaginato i futuri possibili a fronte di aumenti di temperatura di tale portata, fino anche a scenari apocalittici.

Questo perché non tutto si può riparare. Gli ecosistemi andranno perduti, le specie si estingueranno e non è detto che l’essere umano sia capace di adattarsi a queste nuove condizioni. Come ricorda Guterres, gli esseri umani sono esposti alle alte temperature, agli incendi, alla siccità e alle inondazioni.

Sono tutti eventi estremi che hanno come conseguenze dirette danni alla salute umana e animale, danni ai sistemi economici e danni all’ambiente.

Gli scenari peggiori

L’UNEP avverte che sopra la soglia di 1,5 °C non ci sono scenari migliori, ma si va dal meno grave al peggiore. Al momento il più ottimistico prevede un aumento della temperatura di +1,8 °C, mentre tutti gli altri prevedono picchi più elevati e conseguenze estreme.

Entro il 2100 i ghiacciai potrebbero perdere circa un quarto della loro massa in uno scenario da +1,5 °C e oltre il 40% a +4 °C, contribuendo rispettivamente per circa 9 e 15,4 cm all’innalzamento dei mari.

Sul fronte alimentare, la produzione globale potrebbe ridursi fino al 14% entro il 2050 a causa delle ondate di calore sempre più lunghe, delle conseguenti alluvioni e di una maggiore domanda di energia per il raffrescamento. L’unica soluzione possibile è agire adesso per limitare i danni dello scenario meno grave, anche se comunque non positivo. Molto di quello che stiamo vedendo bruciare, sommerso o distrutto viene già considerato irrecuperabile.