Riscatto laurea da 900 euro anziché 6 mila grazie al Ddl Bucalo, chi potrà andare in pensione a 60 anni
Riscatto laurea a 900 euro con il Ddl Bucalo: misura per docenti e personale scolastico che consente pensione anticipata a 60 anni
Un riscatto della laurea a soli 900 euro l’anno, contro i 6.076 previsti oggi: è la proposta contenuta nel disegno di legge Bucalo (FdI), attualmente all’esame della Commissione Affari sociali del Senato. L’obiettivo è ridurre i costi per il personale scolastico e permettere l’uscita anticipata dal lavoro, in alcuni casi già a partire dai 60 anni. Si tratta di un provvedimento che potrebbe cambiare radicalmente la pianificazione previdenziale di circa 1,2 milioni di lavoratori.
- Quanto costa oggi il riscatto della laurea
- Cosa prevede il Ddl Bucalo
- Chi potrà beneficiarne
- Il confronto con l'Europa
Quanto costa oggi il riscatto della laurea
Secondo i dati Inps, riscattare un anno di studi universitari ha un costo medio di 6.076 euro, che per una laurea quinquennale supera i 30 mila euro.
Una cifra che scoraggia molti lavoratori dall’accedere a questa opportunità, pur sapendo che il riscatto rappresenta un vantaggio per l’anzianità contributiva.
Il Ddl Bucalo potrebbe cambiare radicalmente la pianificazione previdenziale di circa 1,2 milioni di lavoratori
Cosa prevede il Ddl Bucalo
Il Ddl 1413/2025, presentato dalla senatrice Carmela Bucalo e sostenuto da una petizione dell’Anief con quasi 120 mila firme, prevede un’aliquota ridotta al 5%.
Questo abbasserebbe il costo a circa 900 euro per ogni anno accademico.
Di conseguenza, una laurea magistrale di cinque anni si potrebbe riscattare con 4.500 euro complessivi, meno di un sesto dell’importo attuale.
Il provvedimento nasce con una duplice finalità: favorire il pensionamento anticipato e al tempo stesso valorizzare gli studi universitari come parte integrante della carriera scolastica e accademica.
Chi potrà beneficiarne
La platea dei potenziali interessati comprende:
- docenti di ogni ordine e grado;
- dirigenti scolastici;
- personale tecnico e amministrativo (Ata);
- ricercatori e universitari.
Per queste categorie, il riscatto agevolato permetterebbe di anticipare l’uscita dal lavoro: 37 anni di contributi per gli uomini, 36 per le donne.
In questo modo, l’età pensionabile effettiva potrebbe scendere a 60 anni, liberando posti per le nuove generazioni di insegnanti e contrastando fenomeni di burnout.
Il confronto con l’Europa
In Italia, solo le forze armate possono già usufruire del riscatto gratuito a carico dello Stato.
In altri Paesi la situazione è più favorevole: in Germania, ad esempio, gli anni universitari possono essere riscattati senza costi.
Il Ddl Bucalo punta quindi a colmare un gap con i partner europei e a introdurre un modello di welfare professionale dedicato al comparto istruzione, coerente con gli obiettivi del Pnrr.