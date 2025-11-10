Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata portata a termine la distruzione di materiale esplodente deteriorato in un deposito autorizzato di Lamezia Terme, a seguito di un’operazione coordinata dalla Polizia di Stato per prevenire rischi alla collettività. L’intervento, disposto dal Prefetto su proposta del Questore, è stato eseguito dagli artificieri dopo aver accertato il pericolo concreto per la sicurezza pubblica.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi sotto la supervisione dell’Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Gli artificieri del Nucleo Regionale hanno avuto il compito di eliminare materiale pirotecnico che, a seguito di controlli approfonditi, è risultato scaduto e in stato di deterioramento.

Controlli e accertamenti sul materiale pirotecnico

Durante le verifiche, il personale specializzato ha riscontrato che diverse tipologie di materiale pirotecnico conservate nel deposito autorizzato presentavano condizioni tali da rappresentare un rischio concreto per l’incolumità pubblica. La scadenza e il deterioramento delle sostanze hanno fatto emergere la necessità di un intervento immediato per evitare possibili incidenti.

Decisione delle autorità: distruzione immediata

La proposta di distruggere il materiale è stata avanzata dal Questore, che ha valutato le risultanze tecniche e le verifiche effettuate dagli specialisti. Ritenendo sussistenti circostanze di pericolo reale e immediato, il Prefetto della provincia di Catanzaro ha emesso un decreto per la distruzione immediata delle sostanze esplodenti.

Intervento degli artificieri e ripristino della sicurezza

L’operazione, condotta con la massima attenzione e nel rispetto delle procedure di sicurezza, si è conclusa con l’eliminazione totale del materiale esplodente. L’area interessata, situata in un quartiere centrale di Lamezia Terme, è stata così restituita a condizioni di piena sicurezza, eliminando ogni rischio per i residenti e per la collettività.

IPA