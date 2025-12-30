Rischia la vita per le lenticchie e la sindrome di Boerhaave, si lacera l'esofago per averne mangiate troppe

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un uomo di 77 anni ha mangiato troppe lenticchie e si è lacerato l’esofago. Si tratta di un raro caso di sindrome di Boerhaave avvenuto a Trento. L’anziano è stato salvato da un’equipe d’urgenza guidata dal dottor Alberto Brolese, direttore della Chirurgia generale 2 dell’ospedale Santa Chiara della città.

Il ricovero dell’uomo dopo aver mangiato lenticchie

Dopo il pranzo di Natale, il 77enne è andato in ospedale dove gli è stata riscontrata una diagnosi gravissima: la sindrome di Boerhaave.

Come ha spiegato il dottor Brolese al Corriere della Sera, “si tratta di un caso raro, una lacerazione spontanea e completa dell’esofago”.

iStock

Il paziente aveva mangiato troppe lenticchie e lo sforzo del vomito, anziché espellere il cibo, ha causato una rottura interna che ha riversato il contenuto gastrico nel torace.

Il direttore di Chirurgia generale 2 di Trento, al momento dei fatti, si trovava ad Adria (Rovigo) per passare le feste in famiglia. Appena avvisato dell’emergenza, è partito immediatamente per raggiungere l’ospedale.

La corsa in ospedale per salvare il paziente

Brolese, nonostante i 20 km di coda sull’A22, non ha perso tempo e ha raccontato di aver “messo fuori dal finestrino il fazzoletto bianco e azionato le frecce, passando sulla corsia d’emergenza”.

Il medico è stato anche fermato dalla polizia. Una volta mostrato il tesserino, è stato scortato a sirene spiegate fino a Trento. Dopo quattro ore di delicato intervento di sutura esofagea, il paziente è stato dichiarato fuori pericolo.

“Se scegli di fare il medico devi anteporre lo spirito di servizio a tutto il resto”, ha commentato il chirurgo.

Cos’è la sindrome di Boerhaave

La sindrome di Boerhaave è una condizione medica rara ma grave caratterizzata da una rottura spontanea dell’esofago.

La condizione è stata scoperta nel XVIII secolo dal medico olandese Herman Boerhaave, da cui prende il nome. Si tratta di un’emergenza medica che richiede diagnosi e intervento tempestivi.

Come spiega Brolese al Corriere della Sera, a causare la sindrome può essere “uno sforzo intenso, come il vomito forzato, che provoca la fuoriuscita nel torace dei contenuti gastrici e dell’esofago. Può essere letale e succede agli anziani, che hanno tessuti più rigidi”.

Nel caso del paziente 77enne che aveva mangiato troppo, è intervenuto lo stimolo del vomito “ma il cibo in eccesso, cioè le lenticchie, non è uscito dalla bocca bensì è finito nel torace”. Perciò l’uomo andava operato subito.

I sintomi più comuni della condizione sono vomito, dolore al petto ed enfisema sottocutaneo. La mortalità della sindrome di Boerhaave è circa dell’80%.

Le lenticchie nel menù di Capodanno e la spesa media

Una stima di Coldiretti Puglia ritiene che per il cenone di fine anno la spesa media delle famiglie “si attesterà intorno ai 130 euro anche se non mancano differenze significative con chi metterà in conto menù da 150 euro chi arriverà a 300 euro per una tavola senza rinunce e chi invece cercherà di contenere i costi restando tra 50 e 80 euro facendo i conti soprattutto con i rincari di pesce e dolci”.

Secondo Coldiretti Puglia, le lenticchie figurano “nell’85% dei menù, anche per il loro tradizionale valore simbolico legato alla fortuna”.