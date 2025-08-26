Rischio botulino e 674 kg di cibo sequestrati a Bologna, azienda agricola in condizioni igieniche disastrose

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rischio botulino e maxi sequestro di cibo in una ditta che ha sede a Bologna. I Nas dei carabinieri hanno eseguito delle ispezioni nell’ambito della campagna “Estate tranquilla 2025”, sequestrando 674 chili di confetture e succhi di frutta. La merce ha un valore stimato di oltre 15.000 euro. Immediatamente sospesa, su disposizione dell’Ausl, l’attività di produzione, stoccaggio e commercio di conserve alimentari dell’azienda agricola bolognese in cui si sono concentrati i controlli.

Bologna, rischio botulino e maxi sequestro di cibo

I Nas fanno sapere che durante l’ispezione è emersa “la totale inadeguatezza delle procedure di pastorizzazione adottate, tali da non garantire la sicurezza delle conserve e da esporre i consumatori al concreto rischio di sviluppo della tossina botulinica“.

La tossina botulinica è una neurotossina altamente pericolosa che si genera in ambienti privi di ossigeno, come ad esempio le conserve casalinghe o mal prodotte.

Nel corso dell’ispezione sono stati trovati centinaia di vasetti di vetro già usati più volte, in alcuni casi ancora sporchi, destinati a nuovo riempimento; numerosi contenitori di confetture autoprodotte, privi di etichette e non conformi, alcuni dei quali avevano perso il sottovuoto.

E ancora, sono stati scovati oltre 1.500 vasetti e bottiglie di confetture e succhi di frutta, in larga parte privi di etichettatura, risalenti a produzioni degli anni 2010, 2012 e 2018, e ambienti di lavorazione e stoccaggio in condizioni igieniche precarie, caratterizzate da presenza di sporcizia, polvere, ragnatele, guano e materiali promiscui.

Passata di pomodoro preparata in un paiolo arrugginito

All’esterno dello stabilimento, i Nas hanno anche scoperto che veniva preparata la passata di pomodoro in un paiolo di rame arrugginito, fatto funzionare con legname di pallet dismesso.

Per le violazioni accertate, la ditta agricola, il cui giro d’affari è stato quantificato in circa 150.000 euro, si è vista infliggere una multa di 4.500 euro.

Cos’è il botulismo

Il botulismo è una rara sindrome neuroparalitica innescata dall’azione di una tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. Il primo focolaio documentato di botulismo si verificò in Germania nel 1820 e fu causato dal consumo di salsicce.

Il microrganismo venne poi identificato nei decenni a venire su un prosciutto che aveva provocato una tossinfezione in Belgio.

L’origine della sindrome è batterica, ma i pericoli relativi alla sintomatologia sono le tossine prodotte dai batteri. Il botulismo non è dunque un’infezione strettamente alimentare, ma un’intossicazione. Una quantità minima di tossina (pari a 1*10-8/g) può essere letale per un essere umano.

In questi giorni si parla molto di botulismo dopo che due persone sono decedute a causa dell’intossicazione.