Rischio dimissioni per l'ex senatore Vincenzo D'Anna per l'offesa a Valentina Pitzalis, caos dopo gli insulti

Il commento di Vincenzo D’Anna sotto un post del Corriere della Sera dedicato a Valentina Pitzalis non è passato inosservato. Sulla piattaforma Change.org è comparsa una raccolta firme per chiedere le dimissioni dell’ex senatore dalla carica di presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi. In un commento, infatti, D’Anna aveva scritto: “C’è a chi piace cruda e a chi piace cotta, la moglie”, un chiaro riferimento alla vicenda della donna che l’ex marito tentò di bruciare viva dopo averle teso una trappola. Un fatto di cui Pitzalis porta ancora i segni evidenti sul suo corpo.

La raccolta firme contro Vincenzo D’Anna

Per quel commento che il diretto interessato ha tentato di liquidare come sarcastico, ora Vincenzo D’Anna rischia le dimissioni. È la richiesta che compare in una raccolta firme caricata sulla piattaforma Change.org, che mentre scriviamo ha raggiunto 22.269 sottoscrizioni.

Inoltre, come riporta Fanpage la vicenda è finita in parlamento. La senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro ha presentato un’interrogazione rivolta al ministro della Salute Orazio Schillaci.

Pirro chiede a Schillaci se per il commento di D’Anna si possa parlare di “violazione del codice deontologico” e “quali azioni intenda assumere il ministero”.

Inoltre la senatrice ha chiesto al ministro se intende chiedere le dimissioni dell’ex senatore.

Il caos tra i comitati

In una nota del comitato centrale della Fnob si nota una presa di posizione a favore di Vincenzo D’Anna, in cui si denuncia una “campagna di delegittimazione e denigrazione” nei confronti del presidente.

Secondo il comitato le polemiche scoppiate dopo il commento dell’ex senatore sarebbero frutto di “un fraintendimento“. Di diverso avviso è l’Ente Previdenziale dei Biologi (Enpab), che si dissocia dalla nota pubblicata dalla Fnob.

La frase su Valentina Pitzalis

“C’è a chi piace cruda e a chi piace cotta, la moglie”, perché quella frase? Travolto dalle polemiche, l’ex senatore ha tentato alcune precisazioni sulla sua pagina Instagram, dove parla di “caso montato ad arte“.

In primo luogo D’Anna rivolge le sue scuse a Valentina Pitzalis, spiegando che “mai e poi mai mi sarei sognato di offendere una donna vittima di violenza”. “La mia voleva essere una risposta sarcastica e ipotetica alla domanda che una donna si era posta nel raccontare la sua atroce esperienza: ‘Gli chiederei perché mi ha fatto tutto questo?'”, ha spiegato l’ex senatore.

Quindi: “Ho immaginato la battuta che quel folle individuo, quell’uomo malvagio, avrebbe potuto metafisicamente dare”, ma la sua spiegazione non ha convinto il popolo sui social.