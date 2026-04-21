Rischio guerra nucleare, l'ambasciatore dell'Iran in Italia smentisce: "Pretesto falso di Usa e Israele"

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L’ambasciatore iraniano in Italia Reza Sabouri ha parlato in un’intervista del programma nucleare di Teheran, ribadendo che si tratta di un programma civile. Sabouri ha dichiarato che le teorie sulla costruzione di un’arma atomica da parte dell’Iran sarebbero un pretesto di Usa e Israele per attaccare il Paese.

Cosa ha detto l’ambasciatore iraniano in Italia sul nucleare

L’ambasciatore iraniano Reza Sabouri ha rilasciato un’intervista al programma di Rete 4 Quarta Repubblica, in cui ha negato che l’Iran stia tentando di costruire un’arma nucleare.

Secondo Sabouri, l’intera idea che l’Iran stia tentando di ottenere un’atomica sarebbe un pretesto inventato da Stati Uniti e Israele per attaccare il Paese. “La nostra dottrina di difesa non prevede l’utilizzo di armi nucleari” ha dichiarato l’ambasciatore.

ANSA

A dimostrazione delle affermazioni di Sabouri ci sarebbero un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che non avrebbe trovato prove di alcun programma militare in Iran, e anche alcune informative delle agenzie di intelligence occidentali.

I rapporti citati da Sabouri non dicono quello che sostiene l’ambasciatore

In realtà nel 2025 la Aiea, che fa parte dell’Onu, ha per la prima volta in 20 anni descritto in un rapporto che l’Iran sta violando gli obblighi sulla non proliferazione nucleare.

Teheran avrebbe infatti arricchito l’uranio oltre il 60%. Non esiste nessun uso civile che richieda questo livello di arricchimento. L’unico scopo di una procedura simile è lo sviluppo di armi nucleari.

La risoluzione legata al rapporto ha concluso che la Aiea “non è in grado di dire che il programma nucleare iraniano sia esclusivamente pacifico”, l’opposto di quello che sostiene l’ambasciatore.

Questo non significa, come specificato dallo stesso direttore dell’Aiea in seguito al rapporto, che l’Iran stia costruendo un’arma nucleare. Ma non dimostra nemmeno che non abbia progetti di questo tipo.

Il rapporto dell’Aiea risale a giugno del 2025. Le relazioni di intelligence citate da Sabouri sostengono invece che, da allora, l’Iran non abbia fatto passi avanti nella costruzione di armi atomiche, non che non abbia un programma di questo tipo.

Chi è Reza Sabouri

Sabouri è ambasciatore iraniano in Italia dal 2022. È un diplomatico di carriera ma ha avuto una formazione prettamente economica e in passato si è occupato di gestire la complessa situazione relativa alle sanzioni internazionali dell’Iran.

In passato aveva avuto però incarichi soprattutto con Paesi più vicini all’Iran dell’Italia, fino a essere nominato nel 2012 ambasciatore in Bielorussia.