Rischio Listeria su 3 prodotti richiamati da Carrefour, mentre è allerta listeriosi in Francia dopo 2 morti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tre prodotti sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati italiani di Carrefour per rischio microbiologico legato alla possibile presenza del batterio Listeria. La catena francese ha raccomandato ai clienti che avessero acquistato gli alimenti oggetto dei richiami di non consumarli, di restituirli al punto vendita dove sono stati comprati, oppure di gettarli. L’avviso arriva mentre in tutta la Francia è stato emesso un maxi richiamo di formaggi, in seguito a un’ondata di 21 casi di listeriosi, tra cui due morti.

I prodotti richiamati da Carrefour

I tre richiami per la possibile presenza di Listeria, che si possono consultare nella sezione dedicata nel sito di Carrefour Italia, riguardano due prodotti a base di merluzzo con il marchio del supermercato, realizzati dall’azienda Cite Marin nello stabilimento francese di Kervignac (FR 56.094.004 CE), e un formaggio della Fromagerie Chavegrand.

La catena ha emesso l’avviso per il rischio microbiologico sulle Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato, in confezione da 200 grammi, con lotto di produzione 5212531 e data di scadenza 17 agosto 2025.

Sempre a marchio Carrefour Il Mercato, sono richiamati i Filetti impanati di merluzzo d’Alaska da 220 grammi, con numero di lotto 5213532 e scadenza 18 agosto 2025.

Infine, oggetto del richiamo del colosso della grande distribuzione è anche il formaggio di capra Buche Chevre La Belle du Bocage, prodotto e commercializzato dalla Fromagerie Chavegrand (FR 23.117.001 CE), relativa a tutte le scadenze comprese tra il 25 luglio e il 12 agosto, con rispettivo numero di lotto a seconda della data.

ANSA

Il rischio Listeria

Negli avvisi, Carrefour ha comunicato che “le persone che avessero consumato questi lotti di prodotti e che presentassero febbre, isolata o accompagnata da mal di testa, sono invitate a consultare il proprio medico curante segnalando il consumo”.

“Le donne in gravidanza e le persone immunodepresse e gli anziani devono prestare particolare attenzione a questi sintomi. Per chiarimenti i consumatori possono contattare il numero verde 800 650 650” si legge.

La malattia causata dal batterio Listeria monocytogenes, la listeriosi, si può manifestare infatti, nella sua forma più grave nei con difese immunitarie compromesse o più esposti, come le donne in gravidanza.

I sintomi possono variare da forme simil-influenzali o gastroenteriche con febbre elevata fino, nei soggetti a rischio, a forme setticemiche, meningiti o aborto

L’ondata di listeriosi in Francia

Mentre in Italia hanno fatto notizia i recenti casi di intossicazione da botulino, la listeriosi ha fatto scattare l’allerta in Francia dopo un’ondata di ricoveri che ha coinvolto 21 persone, provocando anche due decessi.

Il batterio della listeria sarebbe stato individuato in 50 prodotti a latte pastorizzato venduti nella grande distribuzione, che ha portato al maxi richiamo di formaggi dell’azienda Chavegrand, nel dipartimento della Creuse.