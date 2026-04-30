Rischio Melanoma col "paradosso della crema solare", ogni quanto va messa a prescindere dal bagno in mare

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

L’abito non fa il monaco, ma fa la protezione. Si potrebbe riadattare così il noto motto, in chiave dermatologica, soprattutto alla luce delle nuove raccomandazioni che arrivano dagli esperti in tema di protezione solare contro i melanomi e le i danni da un’esposizione non corretta ai raggi UVA e UVB. Alla vigilia della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma (2 maggio), la Fondazione Melanoma Onlus ha infatti lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione, che punta all’importanza dell’abbigliamento come forma di protezione. Si chiama “Vestiti di Prevenzione” e chiarisce come le creme solari non siano l’unico “scudo” per la pelle.

Secondo gli esperti, infatti, esistono ancora troppi falsi miti su come evitare che il sole, i cui benefici sono ben conosciuti da tempo e indiscussi, possa però anche diventare potenzialmente dannoso, se non si seguono comportamenti corretti. Ad esempio, un’indagine recente condotta nel Regno Unito dalla Cancer Research UK su un campione maschile ha mostrato come 2 melanomi su 5, ossia circa il 40%, sono individuati in quelle parti del corpo – come schiena, petto e addome – che spesso non sono adeguatamente protette da creme o indumenti. Nelle donne, invece, la maggior parte dei tumori della pelle interessa le gambe (35%).

Secondo gli esperti si tratta dello specchio di un diverso approccio all’abbigliamento: gli uomini tendono a non indossare magliette, dunque a stare a torso nudo all’aperto, mentre le donne scoprono maggiormente le gambe indossando gonne o pantaloncini corti. “Sebbene l’invecchiamento della popolazione giochi un ruolo importante, quasi 9 casi su 10 sono legati all’eccessiva esposizione ai raggi UV. Scottarsi anche solo una volta ogni due anni può triplicare il rischio di melanoma. I raggi UV possono essere forti a sufficienza per danneggiare la pelle da metà marzo a metà ottobre, anche quando il cielo è nuvoloso”, spiega Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma Onlus.

L’intervista all’esperta, Cristina Guerriero, dermatologa e docente di cosmetologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli, componente della SiDeMaST, Società italiana di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmissibili.

I capi di abbigliamento, come forma di protezione dai raggi solari, sono spesso sottovalutati. Perché?

“Purtroppo c’è poca conoscenza a riguardo. Invece gli abiti e alcuni accessori sono molto utili, specie per i bambini, perché permettono di evitare di dover fare un ricorso massiccio alle creme solari. Questo significa anche meno contatto con prodotti chimici e ulteriore protezione nei confronti dell’esposizione al sole”.

Quali sono gli indumenti che sarebbe bene indossare, come forma di protezione?

“Naturalmente dipende da dove ci si trova. In generale, le magliette sono importanti e, grazie anche a materiali specifici ormai disponibili, sono anche molto valide. L’abbigliamento può rappresentare una ulteriore forma di protezione soprattutto per chi fa sport all’aria aperta, sotto il sole, magari al mare dove c’è anche il riflesso del sole, come per chi pratica canottaggio, nuoto o chi va in barca”. Ma le t-shirt proteggono anche in caso di passeggiate in altri ambienti, come la montagna, insieme ovviamente a cappellini e occhiali da sole”.

Quali sono i materiali da preferire? Cotone, lino o tessuti tecnici con filtri Upf?

“Oggi esistono linee di tessuti con filtri specifici per il sole: sono malteria speciali che hanno un ottimo potere di filtrazione. Più sono leggeri rispetto, ad esempio, al cotone che pure è protettivo. Però ricordiamo che alcuni materiali che possono essere più comodi d’estate, come il cotone stesso molto leggero o il lino, proprio perché fanno filtrare l’aria, consentono anche un maggior passaggio di radiazioni. Quanto ai colori, quelli scuri proteggono maggiormente, ma attirano più raggi quindi risultano meno adatti contro il calore. Sarebbero consigliabili, quindi, i capi con filtri appositi”.

Lei ha accennato agli occhiali da sole, che però sono spesso indossati più per moda che per la loro efficacia nella protezione degli occhi, che invece è importante. Perché?

“È importante perché anche gli occhi risentono del danneggiamento dei raggi solari, specie al mare e in montagna dove ci può essere un maggior riflesso. Al mare andrebbero indossati sempre: magari se ne può fare a meno durante il bagno, ma in spiaggia vanno portati o se si va in barca. Sono consigliati anche in montagna, per esempio quando si passeggia e anche in estate quando non c’è la neve: più si sale in quota, infatti, più si è esposti ai raggi solari”.

Nella maggior parte dei casi ci si affida quasi esclusivamente alle creme protettive, ma anche in questo caso occorre qualche accorgimento. Come si sceglie una crema? Solo in base al filtro protettivo?

“Certamente il criterio del filtro è il più importante e noi dermatologi consigliamo sempre una protezione 50. Per i più piccoli è bene, invece, ricorrere a filtri specifici, perché le creme pediatriche hanno meno sostanze chimiche”.

Meglio puntare sulle marche famose o sulla composizione, quindi gli “ingredienti”?

“Bisogna guardare sicuramente la composizione, ma le marche che si trovano in farmacia o nei negozi di alta profumeria in genere rispettano standard di ricerca e sono sottoposte a test adeguati. Le ditte importanti solitamente sono serie, nel senso che offrono la garanzia di una certificazione. Anche i prodotti a marchio delle catene della grande distribuzione possono essere prodotti validi, ma a patto che rispettino i test e, appunto, le certificazioni sull’efficacia della filtrazione che indicano”.

Come si evita il “paradosso delle creme solari”, che consiste nel fatto che chi le usa maggiormente – paradossalmente, appunto – tende a stare maggiormente al sole, vanificandone in parte gli effetti?

“È un fenomeno diffuso: si pensa che, applicando la crema, si possa stare anche 12 ore al sole! Ma già dopo 2 ore la crema andrebbe riapplicata, perché perde di efficacia anche complice la sudorazione. Il danno cumulativo da radiazioni, inoltre, non è annullato neppure se si usa la crema protettiva, quindi usare le protezioni non autorizza a un’esposizione tanto prolungata”.

Ogni quanto va rimessa quindi la crema? Per esempio, dopo il bagno va applicata nuovamente e sempre?

“Sì, sempre dopo il bagno, perché nessuna crema è waterproof al 100%, in parte di perde in acqua. Comunque, come detto, ogni due ore va riapplicata, anche senza il bagno”.