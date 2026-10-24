Rischio stangata al supermercato dopo lo sciopero dei tir, prezzi di frutta e verdura potrebbero aumentare

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo sciopero dei tir che ha paralizzato il Sud Italia si è concluso con la rimozione dei blocchi stradali, ma il ripristino delle scorte nei supermercati richiederà ancora giorni. Le perdite stimate ammontano a oltre 400 milioni di euro a causa del cibo gettato al macero, con un alto rischio di rincari sui prezzi di frutta e verdura per il trasferimento del caro gasolio sui consumatori finali.

Sciopero dei tir al Sud, rischio aumenti per frutta e verdura

La protesta dei trasportatori contro il caro carburanti ha causato enormi disagi in tutto il Mezzogiorno, lasciando scaffali vuoti soprattutto nelle province di Roma, Napoli, Palermo e Bari. Sebbene i presidi e gli ultimi blocchi siano stati rimossi nella notte, il presidente di Federdistribuzione Carlo Buttarelli ha avvertito che “ci vorranno non meno di 5-7 giorni per tornare alla piena normalità, perché i negozi sono vuoti”.

Il bilancio provvisorio tracciato dalle categorie produttive parla di danni complessivi per oltre 400 milioni di euro, destinati quasi certamente a superare la soglia del miliardo, con la Campania che ha subito perdite per 300 milioni a causa delle tonnellate di prodotti freschi finiti in discarica.

La preoccupazione maggiore riguarda ora l’impatto sul portafoglio delle famiglie: l’associazione Unione Nazionale Consumatori e la Cia Lazio temono infatti che l’aumento dei costi logistici si trasformi rapidamente in una stangata sui prezzi, aggravando l’inflazione sui prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari già in aumento del 30% in cinque anni.

Il vertice con Salvini

Per fermare lo sciopero ed evitare ulteriori ripercussioni sulla rete dei distributori di benzina e sull’approvvigionamento dei servizi essenziali, il Governo ha messo sul tavolo un ingente pacchetto di aiuti economici.

Il Consiglio dei ministri ha stanziato 105 milioni di euro aggiuntivi, che si sommano ai 480 milioni immediati e ai 590 milioni destinati al rinnovo dei mezzi pesanti promessi dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per un totale che supera il miliardo di euro.

Nel decreto rientrano anche interventi normativi mirati, tra cui tempi più lunghi per il leasing e un meccanismo automatico che consente ai camionisti di scaricare il rincaro del gasolio sui committenti anche in assenza di contratti scritti, scatenando l’opposizione dei rappresentanti dei consumatori. Le trattative proseguiranno martedì 27 ottobre al ministero dei Trasporti.

Tassisti pronti allo sciopero a Roma

La crisi energetica non colpisce soltanto gli autotrasportatori, ma anche la categoria dei tassisti, penalizzati dal rincaro dei carburanti che non può essere ammortizzato sulle tariffe stabilite a livello comunale.

All’inizio della prossima settimana, le sigle sindacali Uri, itTaxi e Unicoop hanno organizzato un presidio a Roma in piazzale di Porta Pia, di fronte alla sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per chiedere l’estensione del “Gasolio Professionale” e un fondo straordinario di compensazione.

Nelle stesse ore, altre 27 sigle (tra cui Uiltrasporti, Usb Taxi e Federtaxi Cisal) si riuniranno a Firenze insieme ai lavoratori del noleggio con conducente (Ncc) per definire nuove strategie di protesta. Carlo Di Alessandro di Federtaxi Cisal ha avvertito che il blocco nazionale delle auto bianche resta un’opzione sul tavolo “quanto mai probabile”.