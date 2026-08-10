Rischio terrorismo, cittadino straniero espulso dall’Italia. Piantedosi: "Obiettivo un centro commerciale"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall’Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne notizia è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha riferito il caso attraverso un messaggio pubblicato su X: “Possibile obiettivo un centro commerciale”.

Terrorismo, espulso cittadino straniero

Secondo quanto comunicato dal titolare del Viminale, l’uomo avrebbe manifestato l’intenzione di procurarsi materiale per fabbricare esplosivi e progettare un attentato in Italia.

Tra i possibili obiettivi individuati ci sarebbe stato anche un centro commerciale.

Il provvedimento è stato adottato dopo le valutazioni svolte dalle autorità competenti.

L’espulsione arriva sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito dell’attività info-investigativa.

Il piano ipotizzato

Secondo la ricostruzione riferita da Matteo Piantedosi, il cittadino straniero avrebbe cercato di procurarsi materiali utili alla realizzazione di ordigni.

“Voleva procurarsi materiale per fabbricare esplosivi e progettare un attentato in Italia, individuando anche un possibile obiettivo: un centro commerciale”, ha scritto il ministro dell’Interno.

La segnalazione ha portato all’adozione della misura di espulsione.

Il provvedimento è motivato da ragioni di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo, sulla sua nazionalità o sul centro commerciale eventualmente individuato come possibile obiettivo.

Cosa è l’espulsione per sicurezza dello Stato

Come ricorda SkyTg24, l’espulsione per motivi di sicurezza dello Stato è un provvedimento amministrativo che può essere disposto nei confronti di cittadini stranieri quando vengono ravvisati elementi di pericolosità.

Nel caso riferito dal Viminale, la misura è stata collegata anche alla prevenzione del terrorismo.

Il ministero dell’Interno ha presentato il provvedimento come parte dell’attività di contrasto “a ogni forma di radicalizzazione e minaccia” sul territorio nazionale.

L’obiettivo è intervenire in una fase preventiva, quando dalle indagini emergono elementi considerati sufficienti per ritenere necessario l’allontanamento della persona dall’Italia.

Il precedente nel Comasco

Il 7 agosto è stata diffusa la notizia dell’arresto di un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente nel Comasco.

Come riporta Adnkronos, sarebbero state trovate diverse chat con contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita e immagini di propaganda.

L’ultima Relazione annuale dell’Intelligence sottolinea che “dalle indagini condotte sul territorio nazionale nei confronti degli ambienti accelerazionisti, ma anche di quelli contigui all’estremismo di matrice jihadista, emerge una chiara tendenza all’abbassamento dell’età dei soggetti coinvolti” e “la quota dei minorenni è in costante crescita”.