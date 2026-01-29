Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

15 giorni di chiusura: questo il provvedimento adottato dal Questore di Treviso nei confronti di un esercizio pubblico della zona Fonderia dopo che sono stati accertati gravi rischi per la sicurezza collettiva e reiterate violazioni delle normative. Il locale è stato sospeso per impedire il protrarsi di una situazione di illegalità e pericolo, come stabilito dalle autorità competenti.

Sospesa l’attività di un locale di Treviso

La decisione di sospendere l’attività del locale è arrivata dopo una serie di controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Treviso, insieme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Durante queste verifiche sono emerse numerose criticità, in particolare riguardo al rispetto delle normative di sicurezza e delle disposizioni antincendio.

L’ultimo controllo e il sovraffollamento

L’ultimo episodio che ha portato al provvedimento si è verificato nella notte del 25 gennaio, quando all’interno del locale si stava svolgendo l’ennesimo e abusivo intrattenimento musicale e danzante. In quell’occasione sono state contate oltre quattrocento persone presenti, accalcate in ogni spazio disponibile, creando una situazione di sovraffollamento che ha messo a serio rischio l’incolumità degli avventori.

Condizioni di pericolo e ostruzione delle vie di fuga

Le autorità hanno riscontrato che l’eccessivo numero di persone presenti causava l’ostruzione dei percorsi di emergenza, rendendo impossibile un’eventuale evacuazione rapida del locale.

Particolare allarme ha destato la presenza di diverse centinaia di persone in fila già dall’ingresso, con una coda di 60 metri che formava un vero e proprio “tappo” all’uscita di emergenza. Per questo motivo l’attività musicale è stata immediatamente sospesa e si è facilitato il deflusso degli avventori.

Locale trasformato abusivamente in discoteca

Il locale, autorizzato come pub per la ristorazione, veniva di fatto trasformato in una discoteca senza le necessarie licenze di pubblica sicurezza.

Questa trasformazione abusiva lo rendeva strutturalmente inadatto a ospitare eventi di tale portata aggravando ulteriormente la situazione di illegalità e rischio.

Sanzioni e provvedimenti precedenti

Nei confronti dei gestori erano già state comminate diverse sanzioni amministrative e penali dalla Questura di Treviso.

Inoltre il Sindaco aveva emanato un’Ordinanza di cessazione immediata dell’attività abusiva di spettacolo e intrattenimento pubblico, mentre i Vigili del Fuoco avevano avviato una procedura sanzionatoria per l’esercizio di attività senza il certificato di prevenzione incendi, di cui il locale era totalmente sprovvisto.

Nuovo provvedimento e conseguenze per il gestore

A questi provvedimenti si aggiunge ora la chiusura per 15 giorni adottata ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., il secondo provvedimento di questo tipo emesso dal Questore di Treviso dall’inizio dell’anno.

Oltre alla sospensione dell’attività il gestore sarà destinatario di sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro e verrà denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo.

