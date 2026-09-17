Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 10 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dall’I.C.Q.R.F. a Pavia, dove imprenditori agricoli sono stati coinvolti in un’indagine per frode nell’esercizio del commercio e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore del riso biologico. L’operazione, eseguita su delega della Procura della Repubblica, ha portato al sequestro preventivo di beni e alla scoperta di un sistema illecito che ha danneggiato consumatori e operatori del settore.

Il sistema illecito scoperto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata avviata nel 2023 a seguito di segnalazioni provenienti dalla FEDERBIO. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pavia, ha visto la collaborazione tra i Finanzieri del Comando Provinciale e gli Ispettori dell’I.C.Q.R.F. L’obiettivo era contrastare pratiche commerciali scorrette che, secondo gli inquirenti, avrebbero compromesso la fiducia dei consumatori e la reputazione della filiera del riso biologico locale.

L’inchiesta ha coinvolto quattordici aziende agricole della zona lomellina, accusate di aver dichiarato una produzione di riso biologico incompatibile con la reale estensione dei terreni coltivati. Gli accertamenti hanno rivelato che la coltivazione avveniva tramite l’uso di prodotti non ammessi nell’agricoltura biologica. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di fitofarmaci e fertilizzanti vietati, oltre a documentazione extracontabile che confermava le condotte illecite già emerse durante le intercettazioni telefoniche.

Le analisi e la conferma delle irregolarità

Le analisi di laboratorio sui campioni di piantine di riso prelevate presso le aziende indagate hanno confermato la difformità della qualità del prodotto rispetto a quanto dichiarato. È stato così accertato che il riso e altri cereali venivano commercializzati come biologici, pur essendo coltivati con sostanze vietate dalla normativa di settore.

I profitti illeciti e il danno al settore

Secondo gli investigatori, le condotte contestate hanno permesso agli imprenditori coinvolti di ottenere una resa per ettaro superiore a quella consentita per il biologico, realizzando indebiti profitti. In particolare, sono state vendute 40.000 tonnellate di riso a un prezzo maggiorato, per un totale di oltre 9,8 milioni di euro, oltre a circa 400.000 euro di contributi pubblici percepiti indebitamente tramite i bandi regionali di sviluppo rurale legati alla PAC (Politica Agricola Comune).

L’operazione assume particolare rilievo in quanto l’area di Pavia rappresenta la prima zona in Europa per la coltivazione di riso e per il numero di aziende agricole coinvolte. Gli inquirenti sottolineano che i risultati dell’indagine tutelano il settore produttivo locale non coinvolto nella vicenda, confermando la correttezza della maggior parte dei produttori e la qualità del prodotto pavese.

IPA