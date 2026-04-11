Rissa a coltellate a Induno Olona vicino Varese, 30enne morto nell'aggressione dopo la lite e due feriti

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un uomo di 30 anni, Enzo Ambrosino, è morto dopo essere stato accoltellato nella notte davanti alla sua abitazione a Induno Olona (Varese). L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite degenerata in rissa in pieno centro, a due passi dalla chiesa di San Giovanni Battista. I soccorritori sono giunti immediatamente sul posto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il giovane era già deceduto. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave ma non in pericolo di vita. Si tratta del padre e del fratello della vittima. I carabinieri avrebbero fermato due persone.

Cosa è successo nella notte a Induno Olona

Il 30enne è stato colpito con un fendente mortale al torace. La salma è stata poi trasferita all’Ospedale di Varese per restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di passanti e di chi ha assistito alla rissa, scoppiata in strada tra almeno sei persone nel cuore della notte. Sono in corso anche le analisi dei filmati della videosorveglianza.

Il padre 50enne di Enzo Ambrosino è intervenuto insieme all’altro figlio 27enne per difendere Enzo dall’aggressione da parte del branco. Feriti anche loro con armi da taglio, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

Le testimonianze della zia della vittima e di una residente

Tra le testimonianze raccolte dagli investigatori, spicca quella della zia del 30enne ucciso a coltellate. “Ho visto mio nipote per terra, poi stamattina ho saputo che era morto”, ha dichiarato la donna come riportato da La Prealpina.

Dati i rapporti non propriamente stretti, l’interrogata non ha saputo dire ai carabinieri se il nipote fosse in pericolo o se avesse nemici. “Ci vedevamo e ci parlavamo poco, quando ci incontravamo mi diceva ‘ciao zia’ e basta”.

Un’altra testimonianza è stata resa da una residente in via Porro Gian Pietro del piccolo Comune in provincia di Varese, teatro del delitto. Come riferito da VareseNews, la donna ha assistito alla scena affacciata dal balcone della sua abitazione.

“Ero a letto, ho sentito rumore e mi sono affacciata. C’era una moto per terra e sangue dappertutto, fin sotto il portico”, ha raccontato. Dai dettagli, pare che alla rissa abbiano partecipato quattro giovani.

“Erano quattro ragazzi, però uno stava in macchina. Uno diceva: andiamo, scappiamo, scappiamo. E sono scappati tutti e quattro a bordo di un’auto nera“, ha riferito la donna.