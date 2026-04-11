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Eseguito un arresto in via Manzoni a Novara, dove una rissa tra più persone è stata segnalata da diversi cittadini. L’uomo fermato è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia, in attesa dell’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale.

Intervento della Polizia a seguito di segnalazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio dell’1 aprile è stato caratterizzato da momenti di tensione in via Manzoni a Novara. Diverse segnalazioni sono giunte alla Sala Operativa, tutte relative a una rissa che vedeva coinvolti più soggetti. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente per riportare la situazione sotto controllo.

Individuazione e tentativo di fuga dei partecipanti

Una volta arrivati sul luogo indicato, i poliziotti hanno individuato alcuni dei presunti partecipanti nei pressi del parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Alla vista della pattuglia, questi hanno tentato di allontanarsi, nel tentativo di evitare il controllo delle forze dell’ordine. Tuttavia, grazie al coordinamento tempestivo con gli agenti della Polizia Ferroviaria, uno degli uomini è stato immediatamente fermato e condotto negli uffici della Questura per essere identificato.

Accertamenti e scoperta del reingresso illegale

Gli accertamenti fotodattiloscopici e le verifiche effettuate tramite le banche dati delle Forze di Polizia, insieme al sistema EURODAC, hanno permesso di ricostruire la posizione dell’uomo. È emerso che a suo carico risultava un precedente provvedimento di espulsione e che il suo reingresso nel territorio nazionale era avvenuto in violazione della normativa vigente. Questo ha aggravato la sua posizione, portando all’arresto immediato.

Convalida dell’arresto e trasferimento al CPR

L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo l’udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Successivamente, il cittadino straniero è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gorizia, dove rimane trattenuto in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Le motivazioni dell’espulsione

Il provvedimento di espulsione è stato adottato in seguito alla violazione della normativa sull’immigrazione, che vieta il reingresso nel territorio nazionale dopo un’espulsione senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito dei controlli volti a garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione e ordine pubblico.

IPA