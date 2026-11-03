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Cinque ragazzi coinvolti in una violenta rissa a San Leone sono stati colpiti dal Daspo Willy emesso dal Questore di Agrigento. Tra i destinatari del divieto ci sono quattro giovani agrigentini e un 26enne gambiano; quest’ultimo, attualmente ristretto in carcere, deve rispondere anche di tentato omicidio.

Le indagini sulla rissa a San Leone

Le misure sono state adottate nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto della violenza giovanile e del degrado urbano. I fatti risalgono alla notte del 2 agosto, tra piazzale Giglia e il vicino Viale dei Giardini, a San Leone.

Il Questore Tommaso Palumbo ha disposto 5 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, previsti dall’articolo 13-bis del decreto legge 14/2017 e noti come “Daspo Willy”.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Villaseta, supportate dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di ricostruire la vicenda.

Alla rissa hanno preso parte un gruppo di giovani del posto e un ragazzo originario del Gambia, domiciliato ad Agrigento. Secondo quanto accertato, lo scontro sarebbe nato per motivi futili, inizialmente tra il 26enne e uno dei ragazzi del gruppo.

Il ferimento durante lo scontro

Dopo essersi allontanato, il giovane sarebbe tornato sul posto armato di un coltello e di un guinzaglio di metallo. La situazione è degenerata dopo che alcuni oggetti sono stati lanciati contro di lui: ne è seguito lo scontro fisico. Il 26enne ha colpito con diverse coltellate uno dei presenti, mentre un altro ragazzo, intervenuto con calci, ha riportato gravi lesioni al ginocchio.

Il giovane ferito con il coltello, l’unico minorenne del gruppo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Non è più in pericolo di vita. I quattro ragazzi agrigentini sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per rissa aggravata.

Il Daspo Willy

Per i quattro, il Questore ha disposto il divieto di frequentare per 3 anni i locali situati nell’area in cui è avvenuta la rissa. La misura nei confronti del 26enne è più ampia: già sottoposto a custodia cautelare in carcere per rissa e tentato omicidio, non potrà accedere per 3 anni ai locali di pubblico trattenimento e agli esercizi che somministrano cibi e bevande in tutta la provincia.

Il divieto sarà valido dalle 18 alle 6 del giorno successivo.

IPA