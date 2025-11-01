Rissa ad Arezzo nella notte di Halloween a pietrate davanti a un locale, due feriti in ospedale
Due persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere rimaste ferite in almeno una rissa scoppiata fuori da un locale di Arezzo ad Halloween
Notte di violenze fuori da un locale di Arezzo ad Halloween. Due persone sono rimaste ferite in almeno una rissa scoppiata tra cittadini di nazionalità straniera. Nella mischia sarebbero volate pietre, ma i carabinieri indagano anche su una possibile coltellata che potrebbe aver ricevuto uno dei due ricoverati.
La rissa ad Halloween ad Arezzo
Le forze dell’ordine sono intervenute intorno alle 4.30 di sabato 1 novembre davanti al locale, non coinvolto nella rissa, in via Carlo Donat-Cattin, alla periferia del comune toscano.
I carabinieri indagano per chiarire se le persone interessate dagli scontri tra gruppi di nazionalità diverse abbiano partecipato a un’unica colluttazione o a due episodi separati.
I feriti davanti al locale
Sul posto la Asl Toscana Sud Est ha inviato due ambulanze della Misericordia di Monte Sansavino e della Croce Rossa Arezzo, dopo la chiamata al 118 ricevuta alle 4.47.
A rimanere ferito un ragazzo di 23 anni, colpito da una pietra, e un altro soggetto, di cui non sarebbero ancora state rese note le generalità, che potrebbe essere stato invece colpito da una coltellata.
Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato in codice giallo e non sono in pericolo di vita.
Il bar chiuso dopo una rissa a Frosinone
A Frosinone un bar ha ricevuto un provvedimento di sospensione della licenza dopo una rissa con bastoni e coltelli vicino al locale, avvenuta nel pomeriggio del 30 ottobre.
Per l’episodio, che ha visto il coinvolgimento di cinque persone, sono stati arrestati due individui.