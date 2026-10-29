Rissa con cocci di bottiglia e tavolini nel centro storico di Lecce, scappa e ferisce 2 agenti: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Schiaffi, pugni, cocci di bottiglia e pezzi di tavolini lanciati in un vicolo pieno di gente. Nella notte del 25 ottobre una rissa tra una decina di persone ha scosso la movida del centro storico di Lecce. Un 24enne è scappato all’arrivo della polizia e, una volta raggiunto, ha ferito due agenti: è stato arrestato, mentre altri tre giovani sono indagati per rissa.

Rissa nel centro storico di Lecce, il vicolo pieno di vetri

Come riporta la Polizia di Stato, le Volanti sono intervenute intorno alle 2.20, dopo diverse chiamate al 112.

Secondo Corriere Salentino, la lite è scoppiata in un vicolo vicino al Convitto Palmieri, e tra i giovani sarebbero spuntate anche delle spranghe.

All’arrivo degli agenti il gruppo si era già disperso, ma in strada restavano vetri rotti, pezzi di plastica e tracce di sangue.

I testimoni hanno descritto agli agenti tre dei giovani coinvolti.

La fuga, la spallata all’agente e i tre feriti vicino all’ambulanza

Un paio di minuti dopo una pattuglia ha individuato uno di loro in piazza Pellegrino.

Il 24enne non si è fermato ed è scappato a piedi tra vicolo Vernazza e via del Teatro Romano.

Durante l’inseguimento ha colpito un poliziotto con una violenta spallata, poi ha resistito quando gli altri agenti lo hanno bloccato.

Due poliziotti sono rimasti feriti, con 7 giorni di prognosi ciascuno.

Una seconda Volante ha trovato in viale Lo Re altri tre giovani, tra i 22 e i 30 anni, con i vestiti sporchi di sangue e ferite evidenti, vicino a un’ambulanza in sosta.

Il 24enne, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato indagato anche per rissa come gli altri tre.

IPA