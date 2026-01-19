Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per lesioni personali, violenza privata e spaccio di droga al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto sabato mattina a Como. I protagonisti sono un 22enne della Guinea e un 30enne somalo, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che sono stati fermati dopo una lite degenerata in aggressione per motivi legati all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Due arresti a Como

L’episodio si è verificato nella mattinata di sabato in via Regina Teodolinda, nel centro di Como. Gli agenti della Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura sono intervenuti in seguito a una segnalazione che riferiva di una violenta lite tra due cittadini stranieri, uno dei quali armato di coltello.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la discussione tra i due uomini sarebbe nata da un disaccordo sull’acquisto di una dose di droga. Il diverbio è rapidamente degenerato trasformandosi in una colluttazione fisica. Durante la lite il 30enne somalo avrebbe tentato di colpire alle spalle il 22enne guineano con un coltello, ma quest’ultimo sarebbe riuscito a sottrargli l’arma evitando conseguenze più gravi.

L’intervento della Polizia e i soccorsi

All’arrivo degli agenti la situazione è stata riportata sotto controllo: il 22enne è stato disarmato e le parti sono state separate.

Il coltello, della lunghezza di circa 23 cm, è stato sequestrato. Entrambi i protagonisti della vicenda hanno ricevuto le cure del caso grazie all’intervento del personale del 118, che ha prestato assistenza per le ferite riportate durante la colluttazione.

Portati in Questura, sono emersi i precedenti di polizia a carico di entrambi i soggetti. Dopo aver raccolto le denunce reciproche, gli agenti hanno proceduto a denunciare il 22enne della Guinea per lesioni personali e violenza privata. Il 30enne somalo, invece, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e per spaccio di sostanze stupefacenti in relazione alla sua attività illecita emersa nel corso degli accertamenti.

Le indagini e i possibili sviluppi

L’Ufficio Immigrazione della Questura sta ora valutando l’adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti dei due cittadini stranieri coinvolti nell’episodio.

La vicenda, che ha visto il coinvolgimento di soggetti già noti alle forze dell’ordine, riporta l’attenzione sulla gestione della sicurezza urbana e sul contrasto allo spaccio di droga nelle aree cittadine.

IPA