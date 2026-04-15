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Per un bar di Montalto Di Castro è stata disposta la chiusura per 15 giorni a seguito di una rissa culminata con feriti e un arresto per resistenza e lesioni. Il provvedimento è stato adottato dalla Questura di Viterbo per motivi di sicurezza pubblica, dopo che il locale era già stato teatro di altri episodi problematici.

Chiuso un bar a Montalto Di Castro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri il personale della Questura di Viterbo, con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha eseguito la chiusura temporanea di un bar situato a Montalto di Castro.

La misura, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, avrà una durata di quindici giorni e si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio.

La rissa e l’intervento delle forze dell’ordine

La decisione è stata presa in seguito a una rissa avvenuta alcuni giorni prima all’interno dello stesso locale. Durante l’episodio, alcuni clienti si sono affrontati violentemente lanciando pietre e sedie contro gli altri presenti e provocando ferite lacero-contuse.

Sul posto sono intervenute una pattuglia dei Carabinieri e una della Guardia di Finanza, impegnate in attività di controllo nella zona, per riportare la calma.

Arresti e denunce dopo la rissa

Nel corso dell’intervento, uno dei partecipanti alla rissa ha colpito con una sedia un operatore della Guardia di Finanza nel tentativo di fuggire, proseguendo poi con atteggiamenti ostili.

Per questi comportamenti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Altre quattro persone sono state denunciate per la partecipazione alla rissa.

Precedenti episodi e motivazioni della chiusura

L’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo, su proposta della locale Stazione Carabinieri, ha permesso di accertare che il bar era già stato oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

In passato, infatti, erano stati identificati all’interno del locale soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti e altre persone sottoposte a misure di prevenzione come il divieto di ritorno nel Comune, oltre a individui con numerosi precedenti di polizia.

Zona a rischio e tutela della sicurezza pubblica

Considerando che il bar si trova in un’area caratterizzata da un’elevata circolazione sia veicolare che pedonale, il Questore di Viterbo ha ritenuto che la prosecuzione dell’attività potesse costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questo motivo, è stata decisa la sospensione dell’esercizio per 15 giorni, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi e tutelare la collettività.

IPA