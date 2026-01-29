Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque provvedimenti D.A.Spo Willy nei confronti di altrettanti minorenni: è il bilancio dell’ultima operazione della Polizia di Stato contro la movida violenta a Licata. I giovani sono stati raggiunti dal divieto di accesso e stazionamento in Piazza Sant’Angelo e nelle aree limitrofe, dopo una rissa avvenuta lo scorso 14 dicembre. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore Dott. Tommaso Palumbo, come conseguenza delle indagini che hanno permesso di ricostruire l’episodio e identificare i responsabili.

Cinque minorenni coinvolti in una rissa a Licata

L’attività investigativa è stata condotta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata. Gli agenti hanno analizzato le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza presenti in Piazza Sant’Angelo, teatro della rissa. Grazie a queste riprese è stato possibile ricostruire le fasi più concitate dell’episodio, che sarebbe scoppiato per una parola di troppo tra i giovani coinvolti. Il gruppo era numeroso e, sebbene alcuni partecipanti non siano ancora stati identificati, cinque minorenni sono stati individuati come responsabili principali.

I provvedimenti D.A.Spo Willy

Le risultanze delle indagini, elaborate dalla sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento, hanno portato all’emissione di cinque provvedimenti di D.Ac.Ur ex art. 13 bis D.L. n. 14/2017, noti come D.A.Spo Willy.

Questi atti vietano ai giovani coinvolti di accedere e sostare in Piazza Sant’Angelo e nelle immediate vicinanze per un anno. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza nei luoghi della movida cittadina.

Un precedente e la violazione del divieto

Nell’ambito dei controlli effettuati in occasione della rissa del 14 dicembre gli agenti hanno identificato anche un altro soggetto, già destinatario di un precedente provvedimento D.A.Spo Willy.

Quest’ultimo, pur non avendo partecipato alla contesa, si trovava in violazione del divieto di accesso imposto in seguito a una rissa avvenuta l’8 giugno all’interno di un noto locale di Licata. Per questo motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dalla normativa vigente in materia.

La risposta delle istituzioni alla movida violenta

L’azione della Polizia di Stato, coordinata dalla Questura di Agrigento, si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alla movida violenta che negli ultimi tempi ha interessato diverse città italiane.

L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere episodi di rissa e violenza tra giovani, soprattutto nei luoghi di aggregazione più frequentati. Il Questore Dott. Tommaso Palumbo ha sottolineato l’importanza di questi strumenti di prevenzione, che consentono di intervenire tempestivamente e di tutelare la sicurezza pubblica.

