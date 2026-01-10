Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque persone sono state denunciate e numerosi oggetti atti a offendere in loro possesso sono stati sequestrati nel centro di Bolzano. L’intervento, disposto dal Questore Giuseppe Ferrari, è stato finalizzato a garantire la sicurezza pubblica durante la movida e a prevenire episodi di rissa e porto di oggetti atti a offendere.

Operazione ad Alto Impatto nel cuore di Bolzano

Nella giornata di venerdì 9 gennaio è stata organizzata una nuova operazione interforze ad Alto Impatto che ha coinvolto numerose aree del Comune di Bolzano.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore Giuseppe Ferrari, ha visto la partecipazione coordinata di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale ed Esercito, quest’ultimo impiegato nell’ambito del dispositivo “Strade Sicure”.

I controlli si sono concentrati in particolare su piazza Erbe, piazza Domenicani – dove da alcuni giorni è attiva una vigilanza rafforzata – piazza Cappuccini, via della Parrocchia, via Wolkenstein, la zona del Teatro, parco Berlocca, piazza Ziller, piazza Mazzini e Parco delle Religioni. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire e contrastare episodi di violenza e reati legati alla sicurezza urbana, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali.

Identificato e denunciato un giovane

Nel corso della serata, intorno alle 23.00, le forze dell’ordine sono intervenute in piazza delle Erbe, nel pieno della movida cittadina, per sedare un alterco scoppiato tra un giovane e due ragazze. L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di un cittadino algerino di 28 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e richiedente asilo.

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la violazione del foglio di via obbligatorio.

Quattro giovani fermati e denunciati dopo una lite

Nel primo pomeriggio una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura ha riferito di una lite in piazza IV Novembre, che vedeva coinvolti alcuni ragazzi. L’arrivo tempestivo delle volanti ha provocato la fuga dei presenti, ma gli agenti hanno subito avviato le indagini visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina per identificare i soggetti coinvolti e ricostruire la dinamica dei fatti.

Grazie all’analisi dei filmati è stato possibile individuare il numero di targa di un’auto sulla quale alcuni dei protagonisti si erano allontanati poco prima dell’arrivo della polizia. Dopo accurate ricerche, la vettura è stata rintracciata nella zona di Gries. A bordo si trovavano quattro giovani cittadini albanesi, regolari sul territorio nazionale, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio.

Perquisizione e sequestro di armi improprie

Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione degli occupanti e del veicolo, rinvenendo nell’abitacolo un machete di circa 50 cm, un oggetto di metallo nero lungo circa 45 cm e, nascosto nel vano della ruota di scorta, un cacciavite di circa 25 cm. Inoltre, addosso a due dei giovani sono stati trovati un punteruolo e un coltellino con lama estraibile.

Le indagini, supportate dalla visione delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di accertare la partecipazione di tre dei cittadini stranieri fermati all’episodio di lite avvenuto in piazza IV Novembre.

Denunce per rissa e porto di oggetti atti a offendere

Alla luce degli elementi raccolti la Polizia di Stato ha denunciato tutte e quattro le persone per porto di oggetti atti a offendere e tre di esse anche per il reato di rissa. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dei fatti e identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

La Questura ha inoltre annunciato che, in considerazione della pericolosità dimostrata dai protagonisti dell’episodio, saranno valutate misure di prevenzione, compresa la possibile revoca del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri coinvolti.

