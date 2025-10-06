Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini francesi di 22 anni sono stati denunciati per lesioni personali in concorso dalla Polizia di Stato di Como, dopo che un uomo di 37 anni è stato aggredito mentre cercava di sedare una lite in strada. L’episodio si è verificato nei pressi della Questura, dove la vittima si è presentata in evidente stato di agitazione. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due giovani, residenti in Francia e incensurati, sono stati fermati immediatamente dagli agenti intervenuti sul posto.

La dinamica dell’aggressione: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un cittadino marocchino di 37 anni si è recato all’ingresso della Questura di Como. L’uomo, visibilmente agitato, ha raccontato agli agenti di essere stato vittima di una aggressione da parte di due persone, che ha poi indicato agli operatori di polizia presenti. Gli agenti, grazie anche al supporto di una volante già in zona, hanno provveduto a bloccare immediatamente i sospettati.

Il tentativo di sedare una lite finisce in violenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vittima ha riferito che poco prima era intervenuta per cercare di calmare una lite scoppiata in strada tra un gruppo di persone straniere, tra cui era coinvolto anche un suo amico. Nel tentativo di riportare la calma, il 37enne sarebbe stato aggredito e inseguito dai due giovani francesi, che avrebbero reagito con violenza al suo intervento.

L’intervento della Polizia e i soccorsi

Gli agenti, dopo aver ascoltato la versione dei fatti fornita dalla vittima e aver identificato i due presunti aggressori, hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Il cittadino marocchino, che presentava alcune escoriazioni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale S. Anna per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi.

Le conseguenze per i due giovani francesi

I due cittadini francesi, entrambi di 22 anni e residenti in Francia, sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali in concorso. Gli inquirenti hanno sottolineato che i due giovani risultano incensurati e che non erano mai stati coinvolti in precedenti episodi di reato in Italia. L’indagine proseguirà per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità di altre persone coinvolte nella lite iniziale.

Il ruolo della Polizia di Stato e l’importanza dell’intervento tempestivo

L’episodio ha messo in evidenza l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e la rapidità di intervento in situazioni di emergenza. Grazie alla segnalazione immediata della vittima e alla prontezza degli agenti, è stato possibile fermare i presunti responsabili e garantire soccorso alla persona ferita. La Polizia di Stato di Como invita i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio di violenza o aggressione per consentire un intervento rapido ed efficace.

IPA