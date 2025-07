Rissa fra anziani mentre giocano a carte a Lesmo vicino Monza, vola una dentiera: chiuso il centro ricreativo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Lesmo, vicino Monza, una lite tra due anziani (97 e 78 anni) durante una partita a carte è degenerata in rissa, con il più giovane che con un pugno ha rotto la dentiera dell’altro. Dopo l’episodio, l’aggressore è stato espulso e il centro ricreativo è stato chiuso per tutto il mese di luglio, ma alcuni iscritti hanno chiesto la riapertura anticipata.

Lite fra anziani a Lesmo

Si sa che una partita a carte spesso finisce per alimentare discussioni piuttosto accese, ma quello che è accaduto a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, ha superato ogni immaginazione.

Una tranquilla partita a “scopa” si è trasformata infatti in un grave episodio di violenza tra anziani nel centro ricreativo in via Morganti. A scontrarsi, due frequentatori abituali, di 78 e 97 anni.

Il caso è avvenuto a Lesmo, vicino Monza

La partita a carte, il pugno e la dentiera rotta

Il diverbio, nato inizialmente per una mossa sbagliata durante il gioco, è riesploso il giorno successivo per motivi banali.

Parole pesanti, accuse personali, persino un commento su un furto di fragole, fino a culminare in un pugno che ha causato la rottura della dentiera del 97enne.

L’uomo è stato colpito al volto: trasportato in pronto soccorso a Vimercate, è stato ricoverato nella struttura sanitaria e poi dimesso con tre giorni di prognosi.

Chiuso il centro anziani

La direzione, scioccata dall’accaduto, ha deciso di chiudere l’intera struttura per il mese di luglio. Il presidente Amos Noli, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato di essere stato costretto a rientrare dalle ferie a causa dell’episodio.

L’uomo, che era stato contattato dal figlio della persona aggredita, ha aggiunto nuovi particolari alla vicenda, che non sarebbe stata frutto di una lite estemporanea.

Da lui la conferma, infatti, che già da tempo il clima nel centro era teso: acredini e malumori sembravano all’ordine del giorno, come testimoniato da alcuni scontri per un parcheggio.

Il responsabile dell’aggressione è stato espulso in modo definitivo dal centro. La scelta, approvata anche dalla sindaca Sara Dossola, ha però diviso gli iscritti: alcuni stanno raccogliendo firme per riaprire prima del previsto.

Il ritorno alle attività è comunque fissato per il 1 agosto, con il messaggio chiaro che nessun atto di violenza sarà più tollerato.