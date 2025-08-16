Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una sospensione temporanea delle autorizzazioni la misura adottata dalla Polizia di Stato nei confronti della discoteca di uno stabilimento balneare situato nella zona della scogliera di Catania, dopo che una rissa è stata segnalata durante una serata danzante. Il provvedimento, della durata di 10 giorni, è stato emesso dal Questore per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente la licenza della discoteca è stata presa a seguito di un episodio di violenza avvenuto alcuni giorni fa all’interno del locale. L’intervento degli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è reso necessario dopo la segnalazione di una rissa scoppiata sulla pista da ballo, che aveva già avuto termine al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti sono stati chiamati a intervenire presso la discoteca della scogliera di Catania in seguito a una segnalazione che indicava una rissa in corso tra alcuni giovani. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la situazione era già tornata alla calma, ma poco dopo sono stati informati che un giovane si era recato autonomamente al pronto soccorso di un ospedale cittadino, dichiarando di essere stato aggredito proprio all’interno del locale.

Le indagini svolte nell’immediatezza, attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza e la raccolta delle testimonianze dei presenti, hanno permesso agli investigatori di ricostruire l’accaduto. La rissa sarebbe scoppiata per motivi futili sulla pista da ballo e sarebbe stata sedata dagli addetti alla sicurezza del locale, che hanno poi allontanato i giovani coinvolti.

Le condizioni della vittima e la gestione dell’emergenza

Uno dei giovani coinvolti si è presentato autonomamente al pronto soccorso, dove ha raccontato ai medici di essere stato aggredito da più persone con calci e pugni al volto e su tutto il corpo. I sanitari hanno riscontrato contusioni varie e un trauma cranico facciale, refertando il ragazzo per le lesioni subite.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima sarebbe stata allontanata dal locale senza che il gestore o un suo delegato si fossero accertati delle sue condizioni di salute, un comportamento che ha contribuito alla decisione delle autorità di sospendere la licenza della discoteca.

Il provvedimento del Questore e le motivazioni

Gli atti redatti dalla Squadra Volanti sono stati trasmessi alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, che ha curato l’istruttoria per l’emissione del provvedimento. Il Questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni per la gestione della discoteca del lido per 10 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La normativa prevede che l’Autorità di pubblica sicurezza possa sospendere la licenza di un esercizio pubblico nel quale si siano verificati tumulti, gravi disordini o che rappresenti un pericolo concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. In questo caso, la presenza di una rissa e la mancata assistenza alla vittima hanno portato alla sospensione temporanea dell’attività.

La sospensione della licenza della discoteca della scogliera di Catania rappresenta un intervento deciso delle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di violenza nei luoghi di aggregazione. Il caso evidenzia l’importanza della collaborazione tra gestori, addetti alla sicurezza e forze dell’ordine per mantenere alto il livello di sicurezza e tutelare l’incolumità di chi frequenta i locali pubblici.

