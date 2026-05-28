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Tre provvedimenti contro un 19enne, questo il bilancio delle misure adottate dalla Questura di Padova dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 maggio all’esterno di una discoteca della zona industriale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato individuato come responsabile dell’uso di spray urticante contro un automobilista, che ha perso il controllo dell’auto causando un danneggiamento a un’altra vettura in sosta. L’episodio sarebbe maturato per motivi di gelosia.

L’intervento a Padova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di mercoledì 27 maggio sono stati eseguiti i provvedimenti di Misure Personali Cautelari disposti dal Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, nei confronti di un ragazzo 19enne protagonista della violenta aggressione avvenuta nelle prime ore della notte di domenica 24 maggio all’esterno di una discoteca situata nella zona industriale della città.

Il giovane ha utilizzato uno spray urticante, colpendo in volto un automobilista che, a causa del dolore e della perdita di controllo, ha urtato e danneggiato un’auto parcheggiata fuori dal locale.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli agenti, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto, intorno alle ore 4.15, diverse segnalazioni da parte di cittadini che riferivano di una situazione di forte tensione all’esterno della discoteca. Alcuni giovani, in evidente stato di agitazione, stavano creando disordine con comportamenti violenti, generando un concreto pericolo per le numerose persone presenti nell’area.

Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti sono intervenute tempestivamente, individuando due giovani italiani di 19 anni in evidente stato di agitazione, trattenuti da un addetto alla sicurezza del locale. Quest’ultimo ha riferito agli operatori che i due erano stati indicati da più presenti come i presunti responsabili dell’aggressione avvenuta poco prima.

Le vittime e le conseguenze

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno accertato che due ragazze e altri amici erano stati vittime di una violenta aggressione mediante spray urticante al peperoncino da parte di due sconosciuti. Una delle ragazze ha raccontato che uno degli aggressori aveva colpito con una bottiglia di vetro il lunotto posteriore dell’auto sulla quale si trovavano, provocandone il danneggiamento.

Subito dopo, il conducente dell’auto, un ragazzo di 26 anni, è stato colpito in volto dal getto di spray urticante, perdendo il controllo del veicolo e andando a impattare contro un’altra vettura parcheggiata all’esterno del locale.

L’intervento dei sanitari si è reso necessario per il trasporto del giovane al Pronto Soccorso, dove è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Gli agenti hanno riscontrato danni compatibili con quanto riferito dalle vittime e, durante la ricostruzione dei fatti, hanno raccolto ulteriori elementi utili a identificare il responsabile materiale dell’aggressione.

Il movente: motivi di gelosia

Dalle indagini è emerso che il movente dell’aggressione sarebbe riconducibile a contrasti di natura sentimentale, legati a motivi di gelosia nei confronti di una delle ragazze presenti sull’auto del 26enne.

Il secondo giovane coinvolto nella vicenda, invece, sarebbe intervenuto per fornire supporto agli occupanti dell’auto nelle fasi successive ai fatti.

I precedenti del giovane e i provvedimenti

L’aggressore, identificato come un 19enne, era già gravato da numerosi precedenti di polizia per minaccia, rapina, furto, lesioni personali, danneggiamento e percosse. Nel 2021, quando aveva appena 15 anni, era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish.

Alla luce della gravità dei fatti e delle modalità particolarmente violente dell’aggressione, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova ha avviato con procedura d’urgenza le istruttorie per l’irrogazione delle Misure di Prevenzione Personale. Al giovane sono stati notificati un Avviso Orale, un Foglio di via obbligatorio per 4 anni dal Comune di Padova e un DASPO urbano per 3 anni con divieto di accesso e stazionamento nell’area interessata dai fatti e nelle immediate adiacenze.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’immediato intervento delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha consentito di rintracciare e bloccare il giovane, che è stato successivamente segnalato in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento.

L’azione rapida degli agenti ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare con precisione le responsabilità dei soggetti coinvolti.L’episodio si inserisce nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio messi in atto dalle pattuglie della Questura di Padova. Le misure adottate nei confronti del giovane mirano a tutelare la sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi simili, soprattutto in aree particolarmente frequentate dai giovani durante le ore notturne.

IPA