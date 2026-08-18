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È stato eseguito un arresto per resistenza, minaccia, false dichiarazioni e lesioni a Pubblico Ufficiale ad Alassio. Un giovane italiano di venti anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di rissa e oltraggio a Pubblico Ufficiale in Piemonte, è stato fermato nei pressi della discoteca “Le Vele” dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite.

Il contesto dell’intervento: controlli rafforzati per l’estate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte di sabato, in un’area già sottoposta a particolare attenzione dalle forze dell’ordine. Nei pressi della discoteca “Le Vele” di Alassio, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e Torino erano state dispiegate in supporto al Commissariato locale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e prevenzione disposti dal Questore di Savona per il periodo estivo.

L’intervento degli agenti è stato richiesto dopo che un avventore della discoteca ha segnalato una rissa in corso tra più persone nelle immediate vicinanze del locale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato, a pochi metri dall’ingresso, un giovane in evidente stato di alterazione alcolica. Alla vista dell’auto della Polizia, il ragazzo ha improvvisamente tentato di fuggire, scavalcando il guardrail della carreggiata e finendo tra la vegetazione e i rovi al di là della strada.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Gli operatori hanno raggiunto il giovane per prestargli soccorso, ma questi ha ripreso la fuga, tornando sulla carreggiata e dirigendosi nuovamente verso la discoteca. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo nei pressi dell’ingresso del locale. In quel momento, il ventenne ha dato in escandescenze, scagliandosi contro i poliziotti e colpendoli con numerosi calci e pugni. Nonostante la forte resistenza opposta, gli agenti sono riusciti, con difficoltà, a contenerlo e ad accompagnarlo a bordo dell’auto di servizio.

Comportamento aggressivo anche dopo l’arresto

Durante il trasporto e anche successivamente, negli uffici del Commissariato di Alassio, il giovane ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e non collaborativo nei confronti dei poliziotti. Ha ripetutamente minacciato gli agenti e ha fornito loro false dichiarazioni sulla propria età, nel tentativo di ostacolare l’identificazione.

L’arresto e la messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Considerata la condotta reiterata e l’aggressività manifestata nei confronti degli operatori, il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo intensificate nella zona durante il periodo estivo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di violenza e disturbo dell’ordine pubblico.

IPA