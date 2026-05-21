Rissa in tribuna al Barbera durante Palermo - Catanzaro, figlio e moglie del ds Polito in ospedale: il video

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro verrà ricordata anche per la rissa scoppiata in tribuna allo stadio Renzo Barbera. Il figlio e la moglie del direttore sportivo della squadra ospite Ciro Polito sono finiti in ospedale, stando a quanto riferito da fonti del club. In un video diffuso sui social network si vede il figlio di Polito, prima inveire contro qualcuno in tribuna e poi, dopo aver ricevuto alcune pacche sulla spalla da un tifoso rosanero, scagliarsi contro di lui.

Cosa è successo allo stadio Barbera durante Palermo – Catanzaro

Si sono vissuti momenti di tensione nella serata di mercoledì 20 maggio allo stadio Renzo Barbera di Palermo, all’intervallo della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra i padroni di casa rosanero e il Catanzaro (la partita è terminata 2-0, ma il Catanzaro ha passato il turno in virtù del 3-0 dell’andata). In Tribuna Autorità è scoppiata una rissa.

In un video diffuso sui social network, si vede il figlio del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito, prima inveire contro qualcuno e poi, dopo aver ricevuto alcune pacche sulla spalla da un tifoso rosanero, scagliarsi contro di lui, innescando un parapiglia.

Fonti del Catanzaro riportate da ANSA hanno riferito che il ds giallorosso Polito è stato costretto ad accompagnare il figlio e la moglie in ospedale.

In lacrime la madre dell’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani

Alle scena avrebbe assistito anche la madre dell’allenatore Alberto Aquilani, che, come riportato da ANSA, sarebbe scoppiata in lacrime.

Nella rissa, stando a quanto riferito da LaPresse, sarebbe rimasto coinvolto anche il calciatore del Catanzaro Gonçalo Esteves, colpito con diversi pugni e costretto a rivolgersi al punto medico dello stadio di Palermo (senza per fortuna riportare nulla di grave). Un fisioterapista della squadra ospite, inoltre, avrebbe riportato conseguenze in seguito all’esplosione di un petardo a bordo campo.

ANSA

Il commento del presidente del Catanzaro Noto

Il presidente del Catanzaro Floriano Noto ha commentato in alcune dichiarazioni riportate da Gazzetta dello Sport: “Da uomo del Sud mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose“.

Ancora Noto: “Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento”.